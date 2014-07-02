Пистолет High-End

Пистолет класса High-End с оптимизированной гидродинамикой и низкими потерями давления даже при расходе воды до 2.500 л/ч. Прочный долговечный пистолет из материалов, устойчивых к морской воде и допущенных для контакта с пищевыми продуктами, прекрасно подходит для эксплуатации на промышленных предприятиях. С разъемом для шланга M 22 x 1,5.

Пистолет класса High-End с оптимизированной гидродинамикой и низкими потерями давления даже при расходе воды до 2.500 л/ч. Прочный долговечный пистолет из материалов, устойчивых к морской воде и допущенных для контакта с пищевыми продуктами, прекрасно подходит для эксплуатации на промышленных предприятиях. С разъемом для шланга M 22 x 1,5.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба M22 x 1,5
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 0,955
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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