Pistol profesional High End
Pistoale de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, inclusiv la volume de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată oferă cele mai bune condiții de utilizare în sectorul alimentar și industrial. Racord pentru furtunurile HP M 22 x 1,5.
Pistol inovator robust si durabil realizat din materiale rezistente la apa de mare si la alimente. Ideal pentru utilizare profesionala, ex. in industria alimentara. Cu debit optimizat pentru pierderea presiunii reduse la rate de debit ale apei de pana la 2500 l/h. Conector pentru furtunurile de inalta presiune M 22 x 1,5.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Culoarea
|antracit
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1