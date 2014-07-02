Плоский складчатый фильтр (Эко)

Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

Имеет большую площадь фильтрующей поверхности при малом объеме. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

Особенности и преимущества
Фильтрующий материал
  • Позволяет сбор влажного и сухого мусора без необходимости замены фильтра
  • Высокая степень удержания пыли
Удобная установка
  • Легко чистить
Компактность
  • Большая поверхность фильтрации
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет коричневая
Вес (кг) 0,13
Вес (с упаковкой) (кг) 0,177
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 205 x 75 x 73
Совместимая техника
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова