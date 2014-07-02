Filtru plat plisat SE 5.100, 6.100

Filtru cu pliuri pentru utilizare umedă și uscată fără înlocuirea lui. Filtrul compact cu suprafață mare nu iese în afară în rezervor.

Filtru cu pliuri pentru utilizare umedă și uscată fără înlocuirea lui. Filtru flexibil, ușor de curățat, cu retenție ridicată a prafului.

Caracteristici si beneficii
Material de filtrare
  • Permite aspirarea umeda si uscata fara a schimba filtrul.
  • Grad ridicat de retinere a prafului
Structura flexibila
  • Usor de curatat
Constructie compacta
  • Suprafata mai mare de filtrare pe spatiu mai mic

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea maro
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 205 x 75 x 73
