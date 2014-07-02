Салфетки из махровой ткани (узкие) 5 шт.
5 половых тряпок из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.
Абсорбирующие и прочные: 5 небольших салфеток из высококачественного хлопка, для использования с пароочистителями. Для очистки керамической плитки, натурального камня, линолеума, и других тверхых напольных покрытий.
Особенности и преимущества
Салфетка для пола из высококачественного хлопка
- Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,23
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 200 x 5
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Области применения
- Твердые полы