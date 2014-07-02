Set lavete din bumbac

Nu lasă scame, absoarbe foarte rapid lichidele și au rezistenta la uzură: cinci lavete înguste de înaltă calitate din bumbac pentru curățarea podelelor.

Nu lasă scame, absoarbe foarte bine lichidele și sunt rezistente la uzură: Cele cinci lavete înguste pentru curățarea podelei, fabricate din bumbac de înaltă calitate, sunt perfecte pentru utilizare în combinație cu duza standard a aparatelor de curățat cu aburi de la Kärcher. Lavetele sunt ușor de atașat la duza de podea, permițându-vă să lucrați fără a intra in contact cu murdăria. Pentru curățarea riguroasă a tuturor pardoselilor din gresie, piatră naturală, linoleum și PVC.

Caracteristici si beneficii
Laveta de podea din materiale de bumbac de inalta calitate
  • Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
  • Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 6,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 400 x 200 x 5

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
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