Set lavete din bumbac
Nu lasă scame, absoarbe foarte rapid lichidele și au rezistenta la uzură: cinci lavete înguste de înaltă calitate din bumbac pentru curățarea podelelor.
Nu lasă scame, absoarbe foarte bine lichidele și sunt rezistente la uzură: Cele cinci lavete înguste pentru curățarea podelei, fabricate din bumbac de înaltă calitate, sunt perfecte pentru utilizare în combinație cu duza standard a aparatelor de curățat cu aburi de la Kärcher. Lavetele sunt ușor de atașat la duza de podea, permițându-vă să lucrați fără a intra in contact cu murdăria. Pentru curățarea riguroasă a tuturor pardoselilor din gresie, piatră naturală, linoleum și PVC.
Caracteristici si beneficii
Laveta de podea din materiale de bumbac de inalta calitate
- Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
- Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 200 x 5
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Domenii de intrebuintare
- Podele dure