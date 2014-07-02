Щелевая насадка

Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.

Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина ( ) 40
Количество (шт.) 1
Длина (мм) 290
Цвет Черный
Вес (кг) 0,071
Вес (с упаковкой) (кг) 0,071
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 45 x 45

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