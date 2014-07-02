Duza pentru rosturi diametru40
Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.
Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard ( )
|40
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Lungime (mm)
|290
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|300 x 45 x 45
Video
Masini compatibile
- Furtun de aspirare complet., C40, 10m
- Furtun de aspirare electroconductor C40
- Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric
- Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet
- Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet
- Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet
- Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet