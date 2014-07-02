Duza pentru rosturi diametru40

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru nominal standard ( ) 40
Cantitatea (Bucată) 1
Lungime (mm) 290
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 300 x 45 x 45

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