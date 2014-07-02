Удлинительная трубка

Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.

Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.

Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Материал Сталь, хромированная
Длина (мм) 505
Цвет серебряный
Вес (кг) 0,268
Вес (с упаковкой) (кг) 0,273
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 505 x 39 x 39

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