Teava de aspirare diametru35
Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.
Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Material
|Oțel, cromat
|Lungime (mm)
|505
|Culoarea
|argintiu
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|505 x 39 x 39
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