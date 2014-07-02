Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Особенности и преимущества
Готовый к использованию вакуумный герметичный спиральный шланг с всасывающим фильтром и обратным клапаном.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|3,5
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,848
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,883
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 415 x 55
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема