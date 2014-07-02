Всасывающий шланг C-DN35

Всасывающий шланг с коленом C DN-35, в сборе, 2,5 м.

Стандартный всасывающий шланг C DN-35, в сборе 2,5 м, с коленом. Без PDFC модуля. Подходит для NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 2,5
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Разъем со стороны принадлежности¹⁾ Защелка 1.0
Разъем со стороны аппарата²⁾ Байонетный разъем 1.0
Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,591
Вес (с упаковкой) (кг) 0,65
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 460 x 75

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