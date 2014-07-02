Всасывающий шланг C-DN35
Всасывающий шланг с коленом C DN-35, в сборе, 2,5 м.
Стандартный всасывающий шланг C DN-35, в сборе 2,5 м, с коленом. Без PDFC модуля. Подходит для NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|2,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Разъем со стороны принадлежности¹⁾
|Защелка 1.0
|Разъем со стороны аппарата²⁾
|Байонетный разъем 1.0
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,591
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,65
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 460 x 75
Видео