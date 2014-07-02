Furtun aspirare CDN35

Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.

Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 2,5
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 560 x 460 x 75

Video

Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova