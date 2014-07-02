Furtun aspirare CDN35
Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.
Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime (m)
|2,5
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 460 x 75
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