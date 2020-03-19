Когда гигиена имеет самое важное значение

Вирусы, такие как коронавирус SARS-CoV-2, не видны невооруженным глазом и имеют размер всего от 20 до 300 нанометров. Они вторгаются в клетки животных, растений или человека и используют эти живые клетки в качестве так называемых клеток-хозяев. Даже находясь на воздухе, они могут выживать длительный период времени и оставаться заразными. Однако, для долгосрочного выживания необходима новая клетка-хозяин - если они ее не обнаружат, вирусы рано или поздно погибают.

Не все вирусы вызывают болезни. Наша иммунная система часто реагирует быстро и немедленно отбивается от злоумышленников. Вирусы начинают размножаться в организме, как только возникает инфекция. Препараты оказывают ограниченную помощь против вирусов, и доказано, что антибиотики неэффективны против вирусных заболеваний. Есть антивирусные препараты, которые помогают только против определенных типов вирусов. Поскольку вирусы (например, вирус гриппа) могут изменяться, они могут легче преодолевать собственные защитные силы организма. Однако даже после того, как болезнь была преодолена, иммунитет не всегда гарантирован.