Когда гигиена имеет самое важное значение
По всему миру разразилась пандемия вируса COVID-19, известного как коронавирус. Воздушно-капельный путь является основным путем передачи. С помощью простых мер гигиены каждый человек может помочь защитить себя и других от опасного для жизни заболевания легких и остановить его быстрое распространение. Эта страница посвящена наиболее эффективным методам защиты от инфекции.
Откуда пришел Коронавирус?
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19. В отличие от эпидемии, возникновение инфекционного заболевания при пандемии не локализовано и может распространяться по всему земному шару, что и можно наблюдать в настоящее время. Первые признаки коронавирусной инфекции проявляются в виде симптомов гриппа, таких как кашель, температура, насморк и усталость. Возможны проблемы с дыханием, головные боли и боли в конечностях, тошнота, диарея и озноб. Течение заболевания индивидуально отличается и сильно варьируется. Возможно бессимптомное течение болезни, а также тяжелая пневмония с легочной недостаточностью и смертью. Ученые предполагают, что коронный патоген SARS-CoV-2 был передан от дикого животного человеку на продовольственном рынке в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Однако, какое животное первоначально принесло вирус, еще не известно. В настоящее время предполагается, что возбудитель был сначала передан от летучих мышей другим животным, прежде чем он распространился на людей - по-видимому, в результате употребления в пищу животного, которое служило промежуточным хозяином для патогена SARS-CoV-2 и было продано на рынке.
Триггер для инфекционных заболеваний
Инфекционные заболевания могут быть вызваны патогенами, включая вирусы, бактерии и грибы.
Как передается Коронавирус?
Воздушно-капельным путем:
Согласно современным исследованиям, коронавирус SARS-CoV-2 в основном передается воздушно-капельным путем. Кашляющие или чихающие люди распространяют возбудителей в воздухе. Другие люди вдыхают эти патогены и, в худшем случае, заражаются ими.
Непрямой путь:
Косвенная передача вируса также возможна. Например, через людей, которые ранее кашляли или чихали в руки, касались таких предметов, как дверные ручки, мобильные телефоны, сенсорные экраны или спинки кресел. Вирусы остаются на поверхности и так достигают здоровых людей.
Грязные руки:
Даже самые маленькие, загрязненные остаточные следы человеческих фекалий могут достичь здорового человека через грязные руки. Инфицирование также возможно, если патоген попадает в организм напрямую через слизистые оболочки глаз, горла и носа или верхние дыхательные пути, например, через поцелуй. Одной из наиболее эффективных мер по предотвращению инфицирования является тщательное мытье рук мылом.
Как защитить себя и других от Коронавируса?
Поскольку в настоящее время нет вакцины против коронавируса, очень важно соблюдать простые меры гигиены - как дома, так и в общественных местах.
Почему меры гигиены так важны при Коронавирусе?
В чистой среде риск передачи патогенных микроорганизмов сводится к минимуму. Поверхности больше не являются питательной средой для микробов, бактерий или вирусов. Даже в труднодоступных местах патогенные микроорганизмы уничтожаются более тщательно.