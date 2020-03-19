Когда гигиена имеет самое важное значение

По всему миру разразилась пандемия вируса COVID-19, известного как коронавирус. Воздушно-капельный путь является основным путем передачи. С помощью простых мер гигиены каждый человек может помочь защитить себя и других от опасного для жизни заболевания легких и остановить его быстрое распространение. Эта страница посвящена наиболее эффективным методам защиты от инфекции.

Când igiena contează cel mai mult

Откуда пришел Коронавирус?

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19. В отличие от эпидемии, возникновение инфекционного заболевания при пандемии не локализовано и может распространяться по всему земному шару, что и можно наблюдать в настоящее время. Первые признаки коронавирусной инфекции проявляются в виде симптомов гриппа, таких как кашель, температура, насморк и усталость. Возможны проблемы с дыханием, головные боли и боли в конечностях, тошнота, диарея и озноб. Течение заболевания индивидуально отличается и сильно варьируется. Возможно бессимптомное течение болезни, а также тяжелая пневмония с легочной недостаточностью и смертью. Ученые предполагают, что коронный патоген SARS-CoV-2 был передан от дикого животного человеку на продовольственном рынке в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Однако, какое животное первоначально принесло вирус, еще не известно. В настоящее время предполагается, что возбудитель был сначала передан от летучих мышей другим животным, прежде чем он распространился на людей - по-видимому, в результате употребления в пищу животного, которое служило промежуточным хозяином для патогена SARS-CoV-2 и было продано на рынке.

Триггер для инфекционных заболеваний

Инфекционные заболевания могут быть вызваны патогенами, включая вирусы, бактерии и грибы.

Вирусы, такие как коронавирус SARS-CoV-2, не видны невооруженным глазом и имеют размер всего от 20 до 300 нанометров. Они вторгаются в клетки животных, растений или человека и используют эти живые клетки в качестве так называемых клеток-хозяев. Даже находясь на воздухе, они могут выживать длительный период времени и оставаться заразными. Однако, для долгосрочного выживания необходима новая клетка-хозяин - если они ее не обнаружат, вирусы рано или поздно погибают.

Не все вирусы вызывают болезни. Наша иммунная система часто реагирует быстро и немедленно отбивается от злоумышленников. Вирусы начинают размножаться в организме, как только возникает инфекция. Препараты оказывают ограниченную помощь против вирусов, и доказано, что антибиотики неэффективны против вирусных заболеваний. Есть антивирусные препараты, которые помогают только против определенных типов вирусов. Поскольку вирусы (например, вирус гриппа) могут изменяться, они могут легче преодолевать собственные защитные силы организма. Однако даже после того, как болезнь была преодолена, иммунитет не всегда гарантирован.

По сравнению с вирусами бактерии во много раз больше. Они имеют размер от 0,1 до 700 микрометров. Это одноклеточные организмы, которые являются самодостаточными. У них также есть свой генетический материал и обмен веществ. Бактерии есть везде - в воздухе, в воде, в пище и т. д. Подобно вирусам, бактерии могут выживать в течение очень продолжительного периода времени, несколько недель, иногда даже месяцев, в окружающей среде или в самом организме. Они очень легко адаптируются и могут размножаться в различных условиях. Только один процент всех бактерий вызывает заболевания у людей. Часто бактерии даже важны для здоровья. Например, они живут в кишечнике человека, на коже или в полости рта. Те, кто хочет уничтожить бактерии, могут использовать высокие температуры (например, в виде водяного пара при очистке) или химические вещества, такие как спирт, альдегиды или хлор. В организме человека антибиотики часто используются как часть лечения.

Грибы обитают на коже человека или в организме. Есть только несколько видов грибков, которые вызывают заболевания у людей, в том числе кожные грибки, дрожжи или некоторые плесени. Эти грибы чувствуют себя хорошо везде, где влажно: в ванных комнатах, нишах, на влажных стенах или в цветочных горшках. Продукты питания, такие как хлеб, картофель или мука, также могут быть питательной средой для грибов. Грибы можно найти в мягкой мебели и постельном белье. Дрожжевой гриб относится к нашей естественной кожной флоре. Он живет в чешуйках кожи и питается частицами мертвой ткани. Грибки проникают в организм человека только в случае повреждения естественного кожного барьера или ослабления иммунной системы. Заболевания, вызванные грибами, называются микозами. В основном поражаются кожа, ногти или слизистые оболочки. Лишь в редких случаях внутренние органы, такие как легкие, поражаются грибами. Но если это произойдет, они могут нанести большой ущерб.

Как передается Коронавирус?

Воздушно-капельным путем:

Согласно современным исследованиям, коронавирус SARS-CoV-2 в основном передается воздушно-капельным путем. Кашляющие или чихающие люди распространяют возбудителей в воздухе. Другие люди вдыхают эти патогены и, в худшем случае, заражаются ими.

Непрямой путь:

Косвенная передача вируса также возможна. Например, через людей, которые ранее кашляли или чихали в руки, касались таких предметов, как дверные ручки, мобильные телефоны, сенсорные экраны или спинки кресел. Вирусы остаются на поверхности и так достигают здоровых людей.

Грязные руки:

Даже самые маленькие, загрязненные остаточные следы человеческих фекалий могут достичь здорового человека через грязные руки. Инфицирование также возможно, если патоген попадает в организм напрямую через слизистые оболочки глаз, горла и носа или верхние дыхательные пути, например, через поцелуй. Одной из наиболее эффективных мер по предотвращению инфицирования является тщательное мытье рук мылом.

Hand hygiene

Как защитить себя и других от Коронавируса?

Поскольку в настоящее время нет вакцины против коронавируса, очень важно соблюдать простые меры гигиены - как дома, так и в общественных местах.

  • Не касайтесь лица грязными руками;
  • Регулярно мойте руки с мылом и время от времени пользуйтесь дезинфицирующим средством;
  • Если вы болеете, надевайте защитную маску - убедитесь, что маска надета правильно;
  • Используйте одноразовые салфетки и выкидывайте их в мусорное ведро с крышкой;
  • Избегать контакта с больными людьми.
  • При кашле или чихании держитесь на расстоянии не менее одного метра от других людей, чихайте / кашляйте в изгиб руки и отворачивайтесь от других людей;
  • Оставайтесь дома, если появляются вирусные симптомы или симптомы гриппа;
  • Обязательно обеспечьте пространственное разделение, если люди в непосредственной близости больны;
  • Регулярно проветривайте помещения и используйте очиститель воздуха;
  • Работайте из дома и избегайте командировок;
  • Избегайте контактов, особенно с пожилыми или хронически больными людьми.
  • Держитесь на расстоянии от 2 до 2,5 метров от других людей, особенно от тех, кто болен;
  • Исключите рукопожатия и объятия;
  • При кашле или чихании держитесь на расстоянии не менее одного метра от других людей, чихайте / кашляйте в изгиб руки и отворачивайтесь от других людей;
  • Регулярно дезинфицируйте поверхности, такие как руль автомобиля, ручки дверей, мобильные телефоны и т. д.
  • Воздержитесь от праздников;
  • Избегайте использования общественного транспорта, если это возможно;
  • Не присутствуйте на крупных мероприятиях;
  • Не ходите по магазинам в часы пик, воспользуйтесь услугами доставки.

Почему меры гигиены так важны при Коронавирусе?

В чистой среде риск передачи патогенных микроорганизмов сводится к минимуму. Поверхности больше не являются питательной средой для микробов, бактерий или вирусов. Даже в труднодоступных местах патогенные микроорганизмы уничтожаются более тщательно.

Desinfektion Tische

Дезинфекция твердых поверхностей

Dampfreiniger

Профессиональные парогенераторы и паропылесосы для дезинфекции

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Парогенераторы для дома: убивает вирусы и бактерии без химии

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Чистый воздух благодаря воздухоочистителям

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