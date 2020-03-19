Când igiena contează cel mai mult

Virusurile, precum ar fi coronavirusul SARS-CoV-2, nu sunt vizibile cu ochiul liber și au dimensiuni de doar 20 - 300 nanometri. Ele invadează celulele animalelor, plantelor sau oamenilor și folosesc aceste celule vii pe post de celule gazdă. Chiar și aflânsu-se în aer, ei pot supraviețui o perioadă lungă de timp și rămân contagioși. Deși, pentru supraviețuirea pe termen lung, este nevoie de o nouă celulă gazdă - dacă nu o detectează, virusurile vor muri mai devreme sau mai târziu.

Nu toate virusurile cauzează boli. Sistemul nostru imunitar răspunde adesea rapid și combate imediat intrușii. Virusurile încep să se înmulțească în organism imediat ce apare o infecție. Medicamentele oferă asistență limitată împotriva virusurilor, iar antibioticele s-au dovedit a fi ineficiente împotriva bolilor virale. Există medicamente antivirale care ajută doar împotriva anumitor tipuri de virusuri. Deoarece virusurile (cum ar fi virusul gripal) au proprietatea de a se schimba, ele pot depăși tot mai ușor propriile resurse apărare ale organismului. Cu toate acestea, chiar și după ce boala a fost depășită, imunitatea nu este întotdeauna garantată.