Când igiena contează cel mai mult
O pandemie a virusului COVID-19, cunoscut sub numele de coronavirus, a izbucnit la nivel mondial. Calea aeriană este principala cale de transmitere. Folosind cele mai simple măsuri de igienă, fiecare persoană este responsabilă de protecția proprie și a cel din jur de bolile pulmonare care pot pune viața în pericol și de a opri răspândirea rapidă a virusului. Această pagină este dedicată celor mai eficiente metode de protecție împotriva infecției.
De unde a venit coronavirusul?
La date de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat pandemia COVID-19. Spre deosebire de epidemie, apariția unei boli infecțioase într-o pandemie nu este localizată și se poate răspândi pe tot globul pamântesc, fapt ce poate fi observat în prezent. Primele semne ale infecției cu coronavirus apar ca simptome asemănătoare gripei, precum ar fi tusea, febra, nasul curgător și oboseala. Sunt posibile și probleme de respirație, dureri de cap și dureri la nivelul membrelor, greață, diaree și frisoane. Evoluarea bolii este individuală și variază mult de la o persoană la alta. Este posibilă și evoluarea asimptomatică ai bolii, de asemenea poate urma pneumonie severă cu insuficiență pulmonară și chiar moartea. Oamenii de știință presupun că agentul patogen coronarian SARS-CoV-2 a fost transmis de la un animal sălbatic la om într-una dintre piețile alimentare din orașul chinez Wuhan (provincia Hubei). Totuși, care animal a adus virusul inițial nu este încă cunoscut. La momentul actual, se consideră că agentul patogen a fost transmis pentru prima dată de la lilieci la alte animale înainte de a se răspândi la oameni - aparent, ca urmare a consumului unui animal ce a servit ca gazdă intermediară pentru agentul patogen SARS-CoV-2 și a fost vândut pe piață.
Declanșarea bolilor infecțioase
Bolile infecțioase pot fi cauzate de agenți patogeni, inclusiv virusuri, bacterii și ciuperci.
Cum se transmite coronavirusul?
Pe cale aeriană:
Conform cercetărilor moderne, coronavirusul SARS-CoV-2 este transmis în principal pe cale aeriană. Prin tuse sau strănut oamenii răspândesc agenți patogeni în aer. Alte persoane inhalează aceste agenți patogeni și, în cel mai rău caz, se infectează cu ele.
Modul indirect:
Este posibilă și transmiterea indirectă a virusului. De exemplu, prin intermediul persoanelor care anterior au tușit sau au strănutat acoperind gura cu mâna, ulterior atingând obiecte precum mânerele ușilor, telefoanele mobile, ecranele tactile sau spatele scaunelor. Virusurile rămân la suprafață acestor obiecte și astfel pot infecta oamenii sănătoși care ating obiectele menționate.
Mâinile murdare:
Chiar și cele mai mici urme reziduale contaminate de fecale umane pot ajunge la o persoană sănătoasă prin mâinile murdare. Infecția este posibilă și dacă agentul patogen intră în corp direct prin membranele mucoase ale ochilor, gâtului și nasului sau ale tractului respirator superior, de exemplu, printr-un sărut. Una dintre cele mai eficiente măsuri pentru prevenirea infecției este spălarea meticuloasă a mâinilor cu săpun.
Cum să te protejezi pe tine și pe ceilalți de Coronavirus?
Deoarece nu există în prezent un vaccin împotriva coronavirusului, este foarte important să respectați măsuri simple de igienă - atât acasă, cât și în locuri publice.
De ce igiena este atât de importantă in perioada Coronavirusului?
Într-un mediu curat, riscul de transmitere a agenților patogeni este minimizat. Suprafețele nu mai sunt un teren benefic de reproducere pentru bacterii sau viruși. Chiar și în locuri greu accesibile, microorganismele patogene sunt distruse practic definitiv.