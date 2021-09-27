Удаление известкового налёта со смесителя

На смесителе в ванной быстро образуется стойкий известковый налёт. Чтобы блестящая фурнитура долго сохраняла свою привлекательность, а вода беспрепятственно текла из крана, следует регулярно очищать все части от известковых отложений. Благодаря нашим рекомендациям вам не придется ничего оттирать.

Рекомендации Kärcher по удалению известкового налёта со смесителя

Своевременное удаление известковых отложений

Известковый налёт на блестящей хромированной фурнитуре не просто выглядит некрасиво — чем дольше он остается, тем сложнее его удалить. Кроме этого, если внутри смесителя также имеются известковые отложения, вода начинает течь медленнее и брызгать во все стороны. А что еще хуже — известковые отложения являются отличной питательной средой для размножения бактерий. Если пить воду из такого крана, бактерии неизбежно будут попадать в организм, именно поэтому необходимо регулярно очищать смеситель и удалять известковые отложения, желательно еще до того, как образуется толстый слой.

Удаление известкового налёта со смесителя: лучшие домашние средства

Если в доме сильно кальцинированная вода, рекомендуется регулярно очищать смеситель от известкового налёта. При этом следует тщательно удалять налёт и со всей арматуры в целом, но особенно пристальное внимание стоит уделить прежде всего основному узлу смесителя.

Вот как это делается:

  • Отвинтите смеситель или смесительную насадку руками или трубным ключом. При этом рекомендуется обернуть смеситель полотенцем, чтобы избежать появления царапин на хромированном покрытии при отвинчивании.
  • Разберите смеситель на 3 части: сетчатый фильтр, накидная гайка и уплотнительное кольцо.
  • Погрузите все 3 части в уксус или уксусную эссенцию и оставьте прим. на 15 мин для растворения извести. Такой же эффект дает лимонная кислота. Просто растворите половину столовой ложки порошка лимонной кислоты в 100 мл теплой воды и погрузите туда части.
  • После удаления извести тщательно промойте все части чистой водой и установите на место.
Рекомендация Kärcher: удаление известкового налёта со смесителя с помощью уксусной эссенции
Рекомендации Kärcher по удалению известкового налёта со смесителя без инструмента

Удаление известкового налёта со смесителя без инструмента

Если нужно удалить известковый налёт быстрее, можно обойтись и без разборки смесителя. Маленький фокус: пропитайте полотенце из хлопка, например, кухонное уксусом или лимонным соком и водой и оберните вокруг смесителя. Оставьте на некоторое время (при очень сильных отложениях можно оставить на ночь). Если дома есть воздушный шарик, можно наполнить его смесью воды с уксусом и натянуть на смеситель для размягчения известкового налёта. Также подойдет небольшой пластиковый пакет. В завершение обмойте фурнитуру чистой водой и протрите насухо салфеткой из микроволокна — смеситель снова заблестит чистотой. Однако, если там остаются частицы грязи или ржавчины, рекомендуется все же отвинтить его и тщательно очистить.

После очистки смесителя от известкового налёта можно еще раз тщательно вымыть всю раковину, после чего этот ключевой элемент ванной будет выглядеть как новенький.

Удаление известкового налёта со смесителя с помощью чистящих средств

Если при наличии сильных известковых отложений вы хотите прибегнуть к помощи чистящих средств, используйте кислотное чистящее средство для санузлов (значение ph от 0 до 4) и мягкую губку или микроволоконную салфетку. С абразивными средствами следует быть осторожным, так как содержащиеся в них мелкие частицы могут оставить царапины на чувствительных алюминиевых или хромированных поверхностях.

Рекомендация Kärcher: удаление известкового налёта со смесителя с помощью чистящих средств

Подходящая техника для очистки смесителей

Микроволоконная салфетка Kärcher

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Чистящее средство для санузлов Kärcher

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