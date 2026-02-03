Моющий пылесос SE 2 Spot Care
Компактный и простой в использовании моющий пылесос SE 2 Spot Care – идеальный помощник для быстрого и целенаправленного удаления пятен и загрязнений с обивки и текстиля.
Удобный моющий пылесос SE 2 Spot Care – идеальный помощник для незамедлительного и целенаправленного удаления пятен с обивки и текстиля. Будь то пятна от еды или напитков, с помощью SE 2 Spot Care можно быстро и эффективно удалить загрязнения и запахи. Благодаря компактной конструкции моющий пылесос особенно удобен в обращении и не занимает много места при хранении. Это означает, что он всегда готов к работе на случай непредвиденных загрязнений. Большой радиус действия благодаря кабелю длиной 4,5 метра обеспечивает гибкость при уборке помещений. Практичное хранение принадлежностей прямо на аппарате означает, что все насадки всегда будут под рукой и готовы к использованию. В комплект входит щетка для пятен, моющая насадка для мягкой мебели и чистящее средство.
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей. Быстрая и неутомительная очистка благодаря эффективному методу «распыление с всасыванием» в сочетании с мощным, но энергоэффективным двигателем.
Специально разработанные принадлежности для комфортной глубокой очисткиМоющая насадка для мягкой мебели легко и быстро удаляет даже глубокие загрязнения. Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки. Специальная щетка для целенаправленного и эффективного удаления трудновыводимых или засохших пятен.
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при храненииГибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах. С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата. Хранение аппарата с экономией места.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
- Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Простое и удобное использование
- Удобное включение и выключение аппарата.
- Интуитивно понятное управление.
- Моментальная готовность к работе.
Система 2 резервуаров
- Легкое наполнение бака для чистой воды.
- Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|450
|Рабочий радиус (м)
|6,3
|Объем бака для чистой воды (л)
|1,5
|Объем бака для грязной воды (л)
|0,8
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|4,5
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.8 м
- Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
- Фильтр для крупного мусора
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Хранение кабеля
- Система 2 резервуаров
- Практичное размещение шланга и аксессуаров
Видео
Области применения
- Ковры
- Обивка
- Мягкая мебель
- Автомобильные сиденья