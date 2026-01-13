Мощный погружной насос с функцией откачки до дна Керхер SP 6 Flat Inox для чистой воды, с легкостью справится с объемом до 14,000 литров слабозагрязненной воды в час. Подойдет для дренажных шахт, затопленных подвалов и откачки воды из бассейнов. Для более тяжелых загрязнений и для большей защиты насоса можно использовать погружной насос совместно с фильтром, который входит в комплект. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Элементы корпуса и фильтр выполнены из нержавеющей стали, что делает насос более прочным. Насос оснащен датчиком уровня воды, что позволяет использовать его в автоматическом режиме. Складные ножки насоса позволяют откачивать воду до 1мм. как в автоматическом так и в ручном режиме. Также система Quick Connect обеспечивает легкое подсоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4", 1 1/2" к насосу.