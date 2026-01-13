Дренажный насос для чистой воды SP 6 Flat Inox
Мощный погружной насос с откачкой до дна SP 6 Flat Inox способен откачать воду до уровня 1 мм. Он оснащен датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.
Мощный погружной насос с функцией откачки до дна Керхер SP 6 Flat Inox для чистой воды, с легкостью справится с объемом до 14,000 литров слабозагрязненной воды в час. Подойдет для дренажных шахт, затопленных подвалов и откачки воды из бассейнов. Для более тяжелых загрязнений и для большей защиты насоса можно использовать погружной насос совместно с фильтром, который входит в комплект. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Элементы корпуса и фильтр выполнены из нержавеющей стали, что делает насос более прочным. Насос оснащен датчиком уровня воды, что позволяет использовать его в автоматическом режиме. Складные ножки насоса позволяют откачивать воду до 1мм. как в автоматическом так и в ручном режиме. Также система Quick Connect обеспечивает легкое подсоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4", 1 1/2" к насосу.
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Сенсор уровня водыПереключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя
Система быстрого подключения Quick ConnectРезьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Складывающиеся ножки
- Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм
Автоматическая вентиляция
- Насос начинает работать в режиме ручного при уровне воды 7 см.
Переключатель автоматический/ручной режим
- Для переключения между автоматическим и ручным режимом.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легкий фильтр из нержавеющей стали
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|550
|Макс. производительность (л/ч)
|< 14000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|9
|Давление (бар)
|макс. 0,9
|Мин. остаточный уровень воды (мм)
|1
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 5
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Время работы (с)
|15
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|1
|Остаточная высота воды (мм)
|1
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|238 x 287 x 356
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,197
Scope of supply
- Съемный входной фильтр из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шланга: 1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Выключатель на насосе
- Переключения на режим осушки до 1 мм
- Датчик уровня: постоянное определение уровня
- Керамическое торцевое уплотнение
Видео
Области применения
- Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
- Для перекачки воды из бассейнов
- Для установки в дренажных валах