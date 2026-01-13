Puternica pompa submersibila de la Karcher are un debit de max 14000 litri de apa curata sau usor murdara si este ideala pentru bazine, drenarea puturilor si a inundatiilor in casa si pivnita. Pentru apa mai murdara si pentru a proteja rotorul este recomandata utilizarea prefiltrului de otel inoxidabil. Carcasa rezistenta de inox si garnitura de etansare fac ca durata de viata a pompei sa fie deosebit de mare. De asemenea, optional este disponibila si garantia extinsa de pana la 5 ani. Pompa submersibila cu aspirare plata poate fi prevazuta cu un sensor de nivel variabil ce porneste pompa imediat la contactul cu apa. Suplimentar pompa SP 6 Flat Inox eset dotata cu picioare pliabile, ce permite pornirea la un nivel al apei de 7 mm. Cu intrerupator pompa poate fi setata sa lucreze continuu in mod manual. Absoarbe pana la nivelul de 1 mm in ambele moduri, manual si automat, in functie de setarea sensorului de nivel. In plus conectorul fir Quick Connect permite conectarea rapida si usoara a furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2".