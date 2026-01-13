Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox

Ideal pentru max. 14000 litri de apa curata per ora: puternica pompa submersibila cu aspirare de 1 mm, SP 6 Flat inox cu sensor de nivel si comutator auto/manual. Include prefiltru.

Puternica pompa submersibila de la Karcher are un debit de max 14000 litri de apa curata sau usor murdara si este ideala pentru bazine, drenarea puturilor si a inundatiilor in casa si pivnita. Pentru apa mai murdara si pentru a proteja rotorul este recomandata utilizarea prefiltrului de otel inoxidabil. Carcasa rezistenta de inox si garnitura de etansare fac ca durata de viata a pompei sa fie deosebit de mare. De asemenea, optional este disponibila si garantia extinsa de pana la 5 ani. Pompa submersibila cu aspirare plata poate fi prevazuta cu un sensor de nivel variabil ce porneste pompa imediat la contactul cu apa. Suplimentar pompa SP 6 Flat Inox eset dotata cu picioare pliabile, ce permite pornirea la un nivel al apei de 7 mm. Cu intrerupator pompa poate fi setata sa lucreze continuu in mod manual. Absoarbe pana la nivelul de 1 mm in ambele moduri, manual si automat, in functie de setarea sensorului de nivel. In plus conectorul fir Quick Connect permite conectarea rapida si usoara a furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2".

Caracteristici si beneficii
Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox: Garnitura ceramica de protecție
Garnitura ceramica de protecție
Pentru o durată de viață extra îndelungată
Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox: Sensor de nivel
Sensor de nivel
Pentru reglarea permanenta a nivelurilor de pornire si oprire ale pompei
Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox: Conectare rapidă
Conectare rapidă
Fir de conectare pentru racord rapid si usor al furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2"
Picioare pliabile
  • Comutarea de la mod de functionare normal de mare capacitate la absorbtia stratului de apa de pana la 1 mm
Aerizire automata
  • pompa incepe sa lucreze eficient de la un nivel al apei de 7 cm
Comutator auto/manual
  • Pentru comutarea intre modul automat si cel manual
Mâner de trasport confortabil
  • Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox.
  • Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 550
Debit maxim transportat (l/h) < 14000
Temperatură (°C) max. 35
Înălțimea de pompare (m) 9
Presiune (bar) max. 0,9
Aspirare joasă (până la) (mm) 1
Granulație (mm) max. 5
Adâncime de scufundare (m) max. 7
Durată de funcționare (s) 15
Min. apă reziduală, manuală (mm) 1
Înălțimea apei reziduale (mm) 1
Filet de racordare G1 1/2
Conector cu filet pe partea de presiune filet interior G1/2
Cablu de racordare (m) 10
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 238 x 287 x 356
Greutate fără accesorii (kg) 5,7
Greutate cu ambalaj (kg) 7,2

Scope of supply

  • Prefiltru din inox detașabil
  • Piesa de racord cu furtun: 1", 1 1/4", 1 1/2" include supapă de sens

Echipament

  • Mâner de trasport confortabil
  • Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
  • Comutare între operarea manuală /automată: Pornirea pompei
  • Comutare la absorbție joasă
  • Senzor de nivel: Nivel de comutare continuă
  • Garnitura ceramica de protecție
Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox
Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox
Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox
Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru inundații în casă și pivniță (scurgeri ale mașinii de spălat/ infiltrări ale apei subterane)
  • Pentru pomparea apei din bazine
  • Pentru instalarea in puturi de drenaj
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova