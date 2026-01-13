Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 6 Flat Inox
Ideal pentru max. 14000 litri de apa curata per ora: puternica pompa submersibila cu aspirare de 1 mm, SP 6 Flat inox cu sensor de nivel si comutator auto/manual. Include prefiltru.
Puternica pompa submersibila de la Karcher are un debit de max 14000 litri de apa curata sau usor murdara si este ideala pentru bazine, drenarea puturilor si a inundatiilor in casa si pivnita. Pentru apa mai murdara si pentru a proteja rotorul este recomandata utilizarea prefiltrului de otel inoxidabil. Carcasa rezistenta de inox si garnitura de etansare fac ca durata de viata a pompei sa fie deosebit de mare. De asemenea, optional este disponibila si garantia extinsa de pana la 5 ani. Pompa submersibila cu aspirare plata poate fi prevazuta cu un sensor de nivel variabil ce porneste pompa imediat la contactul cu apa. Suplimentar pompa SP 6 Flat Inox eset dotata cu picioare pliabile, ce permite pornirea la un nivel al apei de 7 mm. Cu intrerupator pompa poate fi setata sa lucreze continuu in mod manual. Absoarbe pana la nivelul de 1 mm in ambele moduri, manual si automat, in functie de setarea sensorului de nivel. In plus conectorul fir Quick Connect permite conectarea rapida si usoara a furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2".
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Sensor de nivelPentru reglarea permanenta a nivelurilor de pornire si oprire ale pompei
Conectare rapidăFir de conectare pentru racord rapid si usor al furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2"
Picioare pliabile
- Comutarea de la mod de functionare normal de mare capacitate la absorbtia stratului de apa de pana la 1 mm
Aerizire automata
- pompa incepe sa lucreze eficient de la un nivel al apei de 7 cm
Comutator auto/manual
- Pentru comutarea intre modul automat si cel manual
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox.
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|550
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 14000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|9
|Presiune (bar)
|max. 0,9
|Aspirare joasă (până la) (mm)
|1
|Granulație (mm)
|max. 5
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Durată de funcționare (s)
|15
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|1
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|1
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|238 x 287 x 356
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,2
Scope of supply
- Prefiltru din inox detașabil
- Piesa de racord cu furtun: 1", 1 1/4", 1 1/2" include supapă de sens
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Pornirea pompei
- Comutare la absorbție joasă
- Senzor de nivel: Nivel de comutare continuă
- Garnitura ceramica de protecție
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru inundații în casă și pivniță (scurgeri ale mașinii de spălat/ infiltrări ale apei subterane)
- Pentru pomparea apei din bazine
- Pentru instalarea in puturi de drenaj