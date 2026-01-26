Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home

Мощная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home, оснащенная встроенным гидроаккумулятором, обеспечивает полностью автоматизированное снабжение дома водой хозяйственного назначения, отбираемой из альтернативных источников.

Мощная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home, работающая в автоматическом режиме, обеспечивает надежное снабжение стиральной машины, туалета и т. д. водой хозяйственного назначения. Станция, отвечающая высоким стандартам качества Kärcher, отбирает воду из доступного альтернативного источника, например колодца или цистерны. Особое преимущество станции бытового водоснабжения заключается в том, что она автоматически включаются и выключаются в необходимые моменты времени. К числу элементов ее обширного оснащения относятся обратный клапан, встроенный манометр, гидроаккумулятор объемом 24 л и термопредохранитель. Встроенный термопредохранитель гарантирует дополнительную защиту в аварийной ситуации: он автоматически отключает насос в случае отсутствия воды на его входе. Благодаря компонентам из нержавеющей стали обеспечивается очень долгий срок службы станции, для надежной установки которой предусмотрена возможность винтами прикрепить ее ножки к основанию.

Особенности и преимущества
Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home: Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Керхер предлагает пять лет гарантии
Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home: Интегрированная тепловая защита
Интегрированная тепловая защита
Функция защиты насоса от перегрева.
Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home: Фланец и вал из нержавеющей стали
Фланец и вал из нержавеющей стали
Надежные материалы для долгого срока службы.
Интегрированный манометр
  • Абсолютный контроль и техническое обслуживание.
Оптимизированные соединения
  • Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Возможность привинчивания к основанию
  • Оптимальное решение для стационарного монтажа.
Отдельная наливная горловина
  • Простота заполнения перед применением.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1150
Макс. производительность (л/ч) < 4900
Высота подачи (м) макс. 50
Давление (бар) макс. 5
Рабочее давление (бар) 1,5 - 3,5
Макс. высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,9
Вес (с упаковкой) (кг) 18,006
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 506 x 269 x 540

Scope of supply

  • Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1

Оснащение

  • Интегрированный гидроаккумулятор: 24 л
  • Интегрированный манометр
  • Защита выключателя от брызг
  • Термостат
  • Фланец и вал из нержавеющей стали
  • Включает в себя обратный клапан
  • Отдельная наливная горловина
  • Сливной клапан
Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home
Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home
Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home
Насосная станция бытового водоснабжения BP 4.900 Home
Области применения
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова