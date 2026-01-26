Hidroforul BP 4,900 Home permite alimentarea fiabilă și complet automatizată a apei pentru uz casnic. Aceasta oferă presiune oriunde doriți să o folosiți, cum ar fi alimentarea unei mașini de spălat sau a unui grup sanitar. Cu o calitate Kärcher dovedită, BP 4.900 Home pune la dispoziție apă din surse alternative, cum ar fi fântâni sau rezervoare. Pompele Home se pornesc și se opresc automat în funcție de necesități. Echipamentul complet al pompei include o supapă de reținere, indicator de presiune integrat, rezervorul de compensare a presiunii de 24 de litri și protecția termică. Protecția termică integrată asigură un plus de siguranță în situații de urgență: Pompa se oprește automat de îndată ce se golește. De asemenea, pompa este extrem de rezistentă datorită componentelor fabricate din oțel inoxidabil. Iar cu picioarele de susținere care pot fi fixate pe sol cu ajutorul unor șuruburi, aceasta garantează o poziție stabilă în orice moment.