Держатель для шланга Plus

Прочный настенный держатель для шланга позволяет компактно хранить садовый шланг. Кроме того, он оснащен креплениями для распылителей (в т. ч. с удлиняющей трубкой) и ящиком для укладки аксессуаров для полива или садовых инструментов.

Простой, компактный и не бросающийся в глаза настенный держатель для шланга позволяет удобно хранить садовый шланг и распылители, используемые для полива растений. Кроме того, он оснащен ящиком, в который можно уложить другие аксессуары для полива или, например, садовые перчатки. После использования шланг легко и быстро подвешивается на долговечном держателе, материал которого устойчив к износу, а также воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на этот продукт 5-летнюю гарантию.

Особенности и преимущества
Практичное хранение шланга с экономией места
  Хранение всего необходимого в одном месте.
Держатели для распылителей
  Аксессуары для полива всегда под рукой.
Ящик для хранения коннекторов, перчаток и т. д.
  • Аксессуары для полива всегда под рукой.
Пятилетняя гарантия
  • Долгий срок службы.
Устойчивость к воздействию мороза и УФ-излучения
  • Возможность использования в любое время года.
Спецификации

Технические характеристики

Пропускная способность шланга (м) 35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
Расстояние между болтами для крепления к стене (мм) 115
Цвет Черный
Вес (кг) 0,799
Вес (с упаковкой) (кг) 0,843
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 286 x 144 x 326

Оснащение

  • Держатели для распылителей
  • Настенный держатель с шурупами и дюбелями
Держатель для шланга Plus
Держатель для шланга Plus
Области применения
  • Полив сада
  • Небольшие и средние площади
