Держатель для шланга Plus
Прочный настенный держатель для шланга позволяет компактно хранить садовый шланг. Кроме того, он оснащен креплениями для распылителей (в т. ч. с удлиняющей трубкой) и ящиком для укладки аксессуаров для полива или садовых инструментов.
Простой, компактный и не бросающийся в глаза настенный держатель для шланга позволяет удобно хранить садовый шланг и распылители, используемые для полива растений. Кроме того, он оснащен ящиком, в который можно уложить другие аксессуары для полива или, например, садовые перчатки. После использования шланг легко и быстро подвешивается на долговечном держателе, материал которого устойчив к износу, а также воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на этот продукт 5-летнюю гарантию.
Особенности и преимущества
Практичное хранение шланга с экономией места
- Хранение всего необходимого в одном месте.
Держатели для распылителей
- Аксессуары для полива всегда под рукой.
Ящик для хранения коннекторов, перчаток и т. д.
- Аксессуары для полива всегда под рукой.
Пятилетняя гарантия
- Долгий срок службы.
Устойчивость к воздействию мороза и УФ-излучения
- Возможность использования в любое время года.
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Расстояние между болтами для крепления к стене (мм)
|115
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,799
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,843
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|286 x 144 x 326
Оснащение
- Держатели для распылителей
- Настенный держатель с шурупами и дюбелями
Области применения
- Полив сада
- Небольшие и средние площади