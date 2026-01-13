Металлический пистолет для полива Premium
Высококачественнй и сверх надежный металлический пистолет Premium создан для длительного полива и очень удобно лежит в руке.
Металлический пистолет для полива Premium не только удобно сидит в руке, но и очень надежен и долговечен. Поворотом регулятора - буквально одной рукой - можно выбрать необходимый режим распыления. Есть 2 режима распыления: точечная струя и конусная. Плавное переключение позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели.Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.
Особенности и преимущества
Поворотная ручка
- Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
- Для комфортного постоянного полива.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Мягкие пластиковые элементы
- Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Высококачественные металлические элементы
- Для дополнительной прочности и длительного срока службы.
- Сидит особенно хорошо в руке для комфортной работы.
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,225
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,25
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|225 x 42 x 105
Оснащение
- Количество струй: 2
- Поворотная ручка
- Фиксатор на рукоятке
- Возможность регулировки объема воды
- Функция самопромывки
- Мягкие пластиковые элементы
- Металл
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео