Инновационный насос Kärcher с кронштейном для крепления на краю бочки, оснащенным встроенным выключателем, позволяет легко и удобно поливать сад накопленной дождевой водой, богатой питательными веществами. Преимущества очевидны: не надо ни поднимать тяжелую лейку, ни платить лишние деньги за водопроводную воду.

Насос для бочки BP 1 Barrel – современная альтернатива классическому способу полива. Он позволяет поливать растения теплой, отстоявшейся водой, но избавляет от необходимости обходить каждую грядку с тяжелой лейкой. От этого выиграет не только ваша спина. Ваш кошелек также будет благодарен этому насосу. Использование бесплатной и богатой питательными веществами дождевой воды из дождевой бочки позволяет экономить дорогую питьевую воду. В комплект входит шланг PrimoFlex® 1/2" длиной 15 м, пистолет-распылитель и универсальные коннекторы (один с функцией Aqua Stop). Насос для бочек готов к подключению и может быть использован по назначению немедленно. Инновационный кронштейн для крепления на бочке обеспечивает надежную фиксацию и гарантирует эффективный полив, который быстро принесет плоды. Кроме этого, кронштейн для крепления на бочке оснащен встроенным выключателем для удобного включения и выключения насоса и экономии времени и энергии. Находящийся в воде поплавковый выключатель регулирует работу насоса в зависимости от уровня воды и защищает его от сухого хода. Благодаря гибкому шлангу на кронштейне для крепления на бочке насос легко регулируется под любую высоту бочки.

Особенности и преимущества
Комплект готовый к подключению.
Идеальный комплект для начинающих садоводов благодаря включенному набору садовых шлангов.
Переключатель вкл/выкл встроен в поплавковый выключатель
Для удобной работы насоса непосредственно на опоре.
Встроенный фильтр предварительной очистки
Защищает насос от загрязнения и тем самым увеличивает срок службы и надежность функционирования.
Простой и удобный
  • Идеальная замена лейке: использует дождевую воду и бережет ваш бюджет.
Гибкое устройство зажима
  • Идеальное крепление к любой бочке.
Поплавковый выключатель
  • Для регулировки работы относительно уровня воды и для защиты от сухого хода.
Регулируемая длина шланга
  • Идеальная адаптация к различной глубине бочек.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 400
Макс. производительность (л/ч) < 3800
Высота подачи (м) 11
Давление (бар) макс. 1,1
Глубина погружения (м) макс. 7
Температура подачи (°C) макс. 35
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,6
Вес (с упаковкой) (кг) 8,753
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 135 x 170 x 520

Scope of supply

  • Поливочные аксессуары

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Приспособления для прикрепления
  • Шланг, регулируемый по длине
  • Входной фильтр
  • Интегрированный выключатель
  • Регулирующий и запорный клапан
  • Простая регулировка: есть
  • Поплавковый выключатель
Видео

Области применения
  • Для полива сада из бочки дождевой водой
