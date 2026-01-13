Бочковой насос BP 1 Barrel Set
Инновационный насос Kärcher с кронштейном для крепления на краю бочки, оснащенным встроенным выключателем, позволяет легко и удобно поливать сад накопленной дождевой водой, богатой питательными веществами. Преимущества очевидны: не надо ни поднимать тяжелую лейку, ни платить лишние деньги за водопроводную воду.
Насос для бочки BP 1 Barrel – современная альтернатива классическому способу полива. Он позволяет поливать растения теплой, отстоявшейся водой, но избавляет от необходимости обходить каждую грядку с тяжелой лейкой. От этого выиграет не только ваша спина. Ваш кошелек также будет благодарен этому насосу. Использование бесплатной и богатой питательными веществами дождевой воды из дождевой бочки позволяет экономить дорогую питьевую воду. В комплект входит шланг PrimoFlex® 1/2" длиной 15 м, пистолет-распылитель и универсальные коннекторы (один с функцией Aqua Stop). Насос для бочек готов к подключению и может быть использован по назначению немедленно. Инновационный кронштейн для крепления на бочке обеспечивает надежную фиксацию и гарантирует эффективный полив, который быстро принесет плоды. Кроме этого, кронштейн для крепления на бочке оснащен встроенным выключателем для удобного включения и выключения насоса и экономии времени и энергии. Находящийся в воде поплавковый выключатель регулирует работу насоса в зависимости от уровня воды и защищает его от сухого хода. Благодаря гибкому шлангу на кронштейне для крепления на бочке насос легко регулируется под любую высоту бочки.
Особенности и преимущества
Комплект готовый к подключению.Идеальный комплект для начинающих садоводов благодаря включенному набору садовых шлангов.
Переключатель вкл/выкл встроен в поплавковый выключательДля удобной работы насоса непосредственно на опоре.
Встроенный фильтр предварительной очисткиЗащищает насос от загрязнения и тем самым увеличивает срок службы и надежность функционирования.
Простой и удобный
- Идеальная замена лейке: использует дождевую воду и бережет ваш бюджет.
Гибкое устройство зажима
- Идеальное крепление к любой бочке.
Поплавковый выключатель
- Для регулировки работы относительно уровня воды и для защиты от сухого хода.
Регулируемая длина шланга
- Идеальная адаптация к различной глубине бочек.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|400
|Макс. производительность (л/ч)
|< 3800
|Высота подачи (м)
|11
|Давление (бар)
|макс. 1,1
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,753
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|135 x 170 x 520
Scope of supply
- Поливочные аксессуары
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Приспособления для прикрепления
- Шланг, регулируемый по длине
- Входной фильтр
- Интегрированный выключатель
- Регулирующий и запорный клапан
- Простая регулировка: есть
- Поплавковый выключатель
Видео
Области применения
- Для полива сада из бочки дождевой водой