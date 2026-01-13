Pompa de butoi BP 1 Barrel Set
BP 1 Barrel Set - inovator: Pompa cilindrica cu comutator pornit / oprit direct pe marginea tamburului. Gata de utilizare imediat, datorită furtunului de gradina suplimentar pentru udare convenabila, cu apă de ploaie.
BP 1 Pompa cilindrica, pentru rezervoare, este înlocuitorul perfect pentru o stropitoare.Folosind BP1 irigarea ca deveni un joc pentru copii si caratul unor stropitori grele este la timpul trecut. Datorita apei de ploaie gratuite, bogate in substante nutritive se economiseste apa potabila scumpa. Setul include un "furtun de 15 m 1/2 PrimoFlex®, un pistol de pulverizare și conectori furtun universali (inclusiv un Aqua Stop). Pompa cilindrica este pregătita pentru conectare și udare si poate fi pornita imediat. Dispozitivul de prindere inovator asigură o fixare perfectă si eficienta. Există, de asemenea, un sistem integrat de pornire / oprire pe clema de montare, ce poate fi folosit pentru a porni pompa și opri din nou, într-un mod care economisește timp și energie. în cazul în care comutatorul flotant este în apă, acesta va regla activitatea pompei cu nivelul apei și va proteja pompa împotriva funcționării uscate. Datorită furtunului flexibil de pe dispozitivul de prindere, pompa poate fi reglata în mod individual la orice înălțime.
Caracteristici si beneficii
Set pregatit pentru conectareAnsamblu ideal de udare pentru incepatori, gratie setului cu furtun de gradina furnizat.
Comutator Pornire/Oprire inclus in intrerupatorul flotorPentru functionarea corespunzatoare a pompei, direct pe suport.
Prefiltru integratProtejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.
Simplu si comod
- Substitutul perfect pentru canistra de apa: foloseste apa de ploaie pentru a va proteja spatele si bugetul.
Dispozitiv de prindere flexibil
- Fixare perfecta pe orice rezervor, gratie acuratetei superioare.
Intrerupator flotor
- Pentru reglarea functionarii pompei, conform nivelului apei, precum si pentru protejarea contra functionarii in gol.
Lungime ajustabila a furtunului
- Adaptare perfecta la diferite adancimi ale rezervorului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|400
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 3800
|Înălțimea de pompare (m)
|11
|Presiune (bar)
|max. 1,1
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|135 x 170 x 520
Scope of supply
- Accesorii pentru udare
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Posibilitate de fixare
- Furtun cu lungime reglabila
- Include un prefiltru
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Ventil de reglare si inchidere
- Definire simplă a înălțimii de comutare: da
- Intrerupator flotor
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru irigarea grădinii din rezervoarele de apă de ploaie