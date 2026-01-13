BP 1 Pompa cilindrica, pentru rezervoare, este înlocuitorul perfect pentru o stropitoare.Folosind BP1 irigarea ca deveni un joc pentru copii si caratul unor stropitori grele este la timpul trecut. Datorita apei de ploaie gratuite, bogate in substante nutritive se economiseste apa potabila scumpa. Setul include un "furtun de 15 m 1/2 PrimoFlex®, un pistol de pulverizare și conectori furtun universali (inclusiv un Aqua Stop). Pompa cilindrica este pregătita pentru conectare și udare si poate fi pornita imediat. Dispozitivul de prindere inovator asigură o fixare perfectă si eficienta. Există, de asemenea, un sistem integrat de pornire / oprire pe clema de montare, ce poate fi folosit pentru a porni pompa și opri din nou, într-un mod care economisește timp și energie. în cazul în care comutatorul flotant este în apă, acesta va regla activitatea pompei cu nivelul apei și va proteja pompa împotriva funcționării uscate. Datorită furtunului flexibil de pe dispozitivul de prindere, pompa poate fi reglata în mod individual la orice înălțime.