Pistol metalic pentru stropit "Premium"
Pistolul de pulverizare metalic, de înaltă calitate, și deosebit de robust, Premium, este creat pentru o udare plăcută pe o durată deosebit de lungă și stă confortabil în mână.
Cele mai înalte cerințe necesită materiale de înaltă calitate. Pistolul de pulverizare metalic Premium nu numai că stă confortabil în mână, ci este, de asemenea, extrem de robust și de durabil mulțumită finisajului metalic. Mânerul rotativ, cu care declanșatorul poate fi îndreptat înainte sau înapoi, impresionează prin confortul individual de operare pe care îl oferă doar Kärcher. Debitul de apă poate fi reglat după cu o singură mână, în funcție de necesități, prin intermediul robinetului de comandă. Mai mult decât atât, pistolul de pulverizare metalic Premium are 2 modele de pulverizare: jet punctiform și jet conic. Acestea pot fi reglate continuu în funcție de necesități. De exemplu, pentru udarea rondurilor de flori și plante sau pentru îndepărtarea murdăriei grosiere pe terase sau de pe mobilierul de grădină. Apropo: Duzele și conectorii de la Kärcher sunt compatibili cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectați la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Mâner rotativ
- Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi.
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
- Pentru udare comodă și continuă.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Elemente din plastic moale
- Pentru rezistență la alunecare, confort sporit și protecție împotriva deteriorării.
Elemente metalice de înaltă calitate
- Pentru o robustețe suplimentară și o durată lungă de viață.
- Se așează foarte bine în mână pentru o funcționare confortabilă.
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|225 x 42 x 105
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Mâner rotativ
- Blocare la mâner
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Elemente din plastic moale
- Metal
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
