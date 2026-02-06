Комплект для соединения шлангов 1/2", 5/8"

Комплект. Коннектор (1 шт.) для шлангов 1/2", 5/8" и коннектор (1 шт.) для шлангов 1/2", 5/8" с аквастопом.

Комплект для подключения шланга упрощает подключение, отключение и ремонт систем полива. Он включает в себя 1 коннектор для шлангов 1/2 ", 5/8" и 1 коннектор для шлангов 1/2 ", 5/8" с Aqua Stop. Гибкая система соединений значительно упрощает полив малых и больших садов и территорий, поскольку надежные соединительные элементы и коннекторы являются основой хорошей системы полива.

Особенности и преимущества
Аквастоп
  • Съемка насадок, пистолета и т.д. без риска намокнуть
Эргономичная конструкция
  • Для удобного использования
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″
Цвет Желтый
Вес (кг) 0,049
Вес (с упаковкой) (кг) 0,062
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 61 x 36 x 36
Области применения
  • Полив сада
  • Спиливание небольших деревьев
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
