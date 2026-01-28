Насос для полива BP 5.000 Garden Set Plus

Благодаря наличию комплекта, включающего всасывающий и садовый шланги, насос BP 5.000 Garden Set Plus мгновенно подготавливается к работе. Этот мощный и долговечный насос для сада является идеальным решением для полива растений водой, отбираемой из бочки или цистерны.

Немедленная готовность к работе: насос для сада BP 5.000 Garden Set Plus, поставляемый вместе с вакуумно-стойким, армированным спиралью всасывающим шлангом длиной 3,5 м, снабженным фильтром и обратным клапаном (с соединительной резьбой G1", диаметром 3/4"), и комплектом для полива, включающим 20-метровый садовый шланг Kärcher PrimoFlex (диаметром 1/2"), прекрасно подходит для полива сада водой из бочек, цистерн и других емкостей. В комплект для полива входят также распылитель, коннекторы и штуцер для присоединения к крану. Насос, имеющий прочную и легкую конструкцию, снабжен эргономичной ручкой для переноски. Как и все другие насосы Kärcher для сада, он не требует обслуживания, подключается без применения инструментов и удобно включается и выключается при помощи большого ножного выключателя. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы насоса. При этом Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет. При желании насос BP 5.000 Garden может быть дооснащен электронным реле давления, обеспечивающим его автоматическое включение и отключение в зависимости от отбора воды для более комфортной работы в саду или использования в целях домового водоснабжения.

Особенности и преимущества
Насос для полива BP 5.000 Garden Set Plus: Прочность и долговечность.
Прочность и долговечность.
Керхер предлагает пять лет гарантии
Насос для полива BP 5.000 Garden Set Plus: Комфортное включение ногой
Комфортное включение ногой
Комфортное включение
Насос для полива BP 5.000 Garden Set Plus: Готовность к немедленному применению
Готовность к немедленному применению
В комплект входят садовый насос, шланг и набор для полива
Оптимальное всасывание
  • Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Отдельная наливная горловина
  • Простота заполнения перед применением.
Слив
  • Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
  • Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 650
Макс. производительность (л/ч) < 5000
Высота подачи (м) макс. 40
Давление (бар) макс. 4
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,5
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,95
Вес (с упаковкой) (кг) 11,7
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Соединительный адаптер G1 для насосов
  • Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1
  • Всасывающая гарнитура PerfectConnect
  • Включая комплект для полива

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Отдельная наливная горловина
  • Сливной клапан
  • Эргономичная ручка для переноски
Насос для полива BP 5.000 Garden Set Plus
Насос для полива BP 5.000 Garden Set Plus

Видео

Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова