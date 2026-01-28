Pompa de gradina BP 5.000 Garden Set Plus

Setul de grădină BP 5.000 Garden Set Plus este gata de utilizare imediat, datorită setului de aspirare și furtunului de grădină. Pompa de grădină robustă și puternică este ideală pentru udarea din rezervoare sau cisterne.

Poate fi utilizat imediat: Setul de pompă de grădină BP 5.000 Garden Set Plus cu furtun spiralat rezistent la vacuum de 3,5 m, inclusiv filtru și supapă de reținere (filet de racordare G1", diametru 3/4") și setul de furtun de grădină cu 20 m de furtun Kärcher PrimoFlex (diametru 1/2") este perfect pentru udarea grădinii de la rezervoare sau bazine de apă. Setul cu furtun de grădină include duză, conectori și adaptor pentru robinet. Pompa robustă este ușor de transportat datorită mânerului ergonomic. Pompele de grădină Kärcher nu necesită întreținere, pot fi instalate fără a folosi unelte și pot fi pornite și oprite protejând confortabil spatele datorită întrerupătorului mare de picior. Materialele de înaltă calitate garantează o durată de viață lungă. Prin intermediul unui presostat electronic, BP 5.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție automată Start/Stop - pentru un confort și mai mare în grădină sau pentru alimentarea cu apă de serviciu în gospodărie. Kärcher oferă o garanție extinsă de cinci ani.

Caracteristici si beneficii
Pompa de gradina BP 5.000 Garden Set Plus: Robust si durabil
Robust si durabil
Kärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Pompa de gradina BP 5.000 Garden Set Plus: Întrerupător confortabil de picior
Întrerupător confortabil de picior
Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Pompa de gradina BP 5.000 Garden Set Plus: Gata pentru utilizare imediată
Gata pentru utilizare imediată
Include furtun spiralat si furtun de gradina, gata de utilizare.
Absorbție optimă
  • Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Orificiu de umplere separat
  • Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
  • Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
  • Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
  • Usor de manevrat și transportat

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 650
Debit maxim transportat (l/h) < 5000
Înălțimea de pompare (m) max. 40
Presiune (bar) max. 4
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,5
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 7
Greutate cu ambalaj (kg) 11,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Adaptor racordare pentru pompe G1
  • Adaptor de conectare în două direcții pentru pompe G 1
  • Include set furtun de aspirare
  • Include set pentru udarea grădinii

Echipament

  • Racord optimizat
  • Întrerupător confortabil de picior
  • Orificiu de umplere separat
  • Supapă de golire a apei
  • Mâner ergonomic
Pompa de gradina BP 5.000 Garden Set Plus
Pompa de gradina BP 5.000 Garden Set Plus

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
Accesorii
