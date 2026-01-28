Poate fi utilizat imediat: Setul de pompă de grădină BP 5.000 Garden Set Plus cu furtun spiralat rezistent la vacuum de 3,5 m, inclusiv filtru și supapă de reținere (filet de racordare G1", diametru 3/4") și setul de furtun de grădină cu 20 m de furtun Kärcher PrimoFlex (diametru 1/2") este perfect pentru udarea grădinii de la rezervoare sau bazine de apă. Setul cu furtun de grădină include duză, conectori și adaptor pentru robinet. Pompa robustă este ușor de transportat datorită mânerului ergonomic. Pompele de grădină Kärcher nu necesită întreținere, pot fi instalate fără a folosi unelte și pot fi pornite și oprite protejând confortabil spatele datorită întrerupătorului mare de picior. Materialele de înaltă calitate garantează o durată de viață lungă. Prin intermediul unui presostat electronic, BP 5.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție automată Start/Stop - pentru un confort și mai mare în grădină sau pentru alimentarea cu apă de serviciu în gospodărie. Kärcher oferă o garanție extinsă de cinci ani.