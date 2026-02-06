Аккумуляторный оконный пылесос WV 1 Plus

Аккумуляторный оконный пылесос WV 1 Plus в комбинации с пульверизатором с микроволоконной насадкой позволяет легче и в 3 раза быстрее мыть окна, не оставляя на них полос и разводов.

Аккумуляторный оконный пылесос Kärcher WV 1 Plus гарантирует безупречную чистоту окон в сочетании с колоссальной экономией времени и сил. Продуманная комбинация пульверизатора с микроволоконной насадкой обеспечивает эффективную очистку стекол, после которой аппарат тщательно собирает с них грязную воду, не давая ей оставлять разводы и стекать на пол. Благодаря этому уборка осуществляется гораздо легче и втрое быстрее, чем при использовании обычных методов мойки окон. Аккумуляторный привод в сочетании с компактными размерами гарантирует максимальное удобство применения. При этом возможности аппарата не ограничиваются лишь мойкой окон – он прекрасно подходит и для очистки любых других гладких поверхностей.

Особенности и преимущества
Малый вес
Легкий и удобно лежащий в руке аппарат не вызывает усталости при работе.
Компактный и удобный
Компактный аппарат значительно облегчает очистку любых гладких поверхностей.
Светодиодный дисплей постоянно на виду
Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Широкий спектр решаемых задач
  • Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
В три раза быстрее
  • Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
  • Благодаря всасыванию, оконный пылесос собирает грязную воду без подтеков и разводов.
Абсолютно гигиенично
  • Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 250
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 25
Время зарядки аккумулятора (мин) 150
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 70
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса с аккумулятором (кг) 0,5
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,488
Вес (с упаковкой) (кг) 1,033
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл

Оснащение

  • Всасывающее сопло
Видео

Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
