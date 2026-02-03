Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Black Edition
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Black Edition обеспечит мытье окон без разводов и капель грязной воды. Эргономичный красивый дизайн корпуса в черном цвете. Съемный аккумулятор позволяет заменить его на заряженный (дополнительный аккумулятор приобретается отдельно), что позволяет сразу вымыть все окна в доме, даже если их очень много.
Аккумуляторный оконный пылесос Karcher WV 5 Plus Black Edition – совершенный аппарат для легкой и аккуратной мойки окон, а также решения целого ряда других задач: очистки стеклянных и зеркальных поверхностей, керамической плитки и любых гладких поверхностей. Интегрированная в аппарат инновационная система всасывания надежно исключает стечение капель грязной воды. Поэтому WV 5 Plus Black Edition гарантирует гигиеничную уборку, не оставляет на очищаемой поверхности полос, при этом аккумуляторный привод обеспечивает исключительную гибкость в применении. Особенностью модели является съемный аккумулятор. Обновленная модель WV 5 в красивом черном цвете превосходит своих предшественников в эргономичности, времени работы от одного заряда аккумулятора и возможности его замены (дополнительный аккумулятор приобретается отдельно), что позволяет сразу вымыть все окна в доме, даже если их очень много. Чистка по краям также стала гораздо удобнее: регулируемые ограничители обеспечивают лучший результат на всей поверхности стекла вплоть до краевых участков без образования полос и разводов. Три светодиода над выключателем отображают текущее состояние аккумулятора.
Особенности и преимущества
Съемная батареяСъемный аккумулятор и опционный второй аккумулятор позволяет очищать окна без перерыва.
Комфортная очистка оконРегулируемые ограничители обеспечивают тщательную очистку всей поверхности стекла, вплоть до краевых участков, без образования на нем полос и разводов.
Удобная ручка с индикатором заряда батареиПрорезиненная рукоятка аппарата значительно облегчает работу. Текущий заряд аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Сменная всасывающая насадка
- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Низкий уровень шума
- Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
- Очистка окон теперь в 3 раза быстрее с оконным стеклоочистителем Керхер чем обычными методами.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
- Очистка контейнера без соприкосновения с грязной водой.
Широкий спектр решаемых задач
- Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм)
|170
|Объем бака для грязной воды (мл)
|100
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|185
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 105
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Черный
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,7
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
- Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
- Узкое всасывающее сопло
Оснащение
- Всасывающее сопло
- Сменная всасывающая насадка
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Решетчатые окна
- Гладкие поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель