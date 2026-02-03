Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Black Edition

Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Black Edition обеспечит мытье окон без разводов и капель грязной воды. Эргономичный красивый дизайн корпуса в черном цвете. Съемный аккумулятор позволяет заменить его на заряженный (дополнительный аккумулятор приобретается отдельно), что позволяет сразу вымыть все окна в доме, даже если их очень много.

Аккумуляторный оконный пылесос Karcher WV 5 Plus Black Edition – совершенный аппарат для легкой и аккуратной мойки окон, а также решения целого ряда других задач: очистки стеклянных и зеркальных поверхностей, керамической плитки и любых гладких поверхностей. Интегрированная в аппарат инновационная система всасывания надежно исключает стечение капель грязной воды. Поэтому WV 5 Plus Black Edition гарантирует гигиеничную уборку, не оставляет на очищаемой поверхности полос, при этом аккумуляторный привод обеспечивает исключительную гибкость в применении. Особенностью модели является съемный аккумулятор. Обновленная модель WV 5 в красивом черном цвете превосходит своих предшественников в эргономичности, времени работы от одного заряда аккумулятора и возможности его замены (дополнительный аккумулятор приобретается отдельно), что позволяет сразу вымыть все окна в доме, даже если их очень много. Чистка по краям также стала гораздо удобнее: регулируемые ограничители обеспечивают лучший результат на всей поверхности стекла вплоть до краевых участков без образования полос и разводов. Три светодиода над выключателем отображают текущее состояние аккумулятора.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Black Edition: Съемная батарея
Съемная батарея
Съемный аккумулятор и опционный второй аккумулятор позволяет очищать окна без перерыва.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Black Edition: Комфортная очистка окон
Комфортная очистка окон
Регулируемые ограничители обеспечивают тщательную очистку всей поверхности стекла, вплоть до краевых участков, без образования на нем полос и разводов.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Black Edition: Удобная ручка с индикатором заряда батареи
Удобная ручка с индикатором заряда батареи
Прорезиненная рукоятка аппарата значительно облегчает работу. Текущий заряд аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Сменная всасывающая насадка
  • В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.
Низкий уровень шума
  • Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
  • Очистка окон теперь в 3 раза быстрее с оконным стеклоочистителем Керхер чем обычными методами.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Абсолютно гигиенично
  • Очистка контейнера без соприкосновения с грязной водой.
Широкий спектр решаемых задач
  • Оконный пылесос можно ипользовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм) 170
Объем бака для грязной воды (мл) 100
Время работы аккумулятора (мин) 35
Время зарядки аккумулятора (мин) 185
Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 105
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Черный
Масса с аккумулятором (кг) 0,7
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,7
Вес (с упаковкой) (кг) 1,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 125 x 280 x 325

Scope of supply

  • Зарядное устройство: Зарядное устройство WV & KV (1 шт.)
  • Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
  • Узкое всасывающее сопло

Оснащение

  • Всасывающее сопло
  • Сменная всасывающая насадка
Аккумуляторный оконный пылесос WV 5 Plus Black Edition
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Решетчатые окна
  • Гладкие поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
