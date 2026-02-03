Аккумуляторный оконный пылесос Karcher WV 5 Plus Black Edition – совершенный аппарат для легкой и аккуратной мойки окон, а также решения целого ряда других задач: очистки стеклянных и зеркальных поверхностей, керамической плитки и любых гладких поверхностей. Интегрированная в аппарат инновационная система всасывания надежно исключает стечение капель грязной воды. Поэтому WV 5 Plus Black Edition гарантирует гигиеничную уборку, не оставляет на очищаемой поверхности полос, при этом аккумуляторный привод обеспечивает исключительную гибкость в применении. Особенностью модели является съемный аккумулятор. Обновленная модель WV 5 в красивом черном цвете превосходит своих предшественников в эргономичности, времени работы от одного заряда аккумулятора и возможности его замены (дополнительный аккумулятор приобретается отдельно), что позволяет сразу вымыть все окна в доме, даже если их очень много. Чистка по краям также стала гораздо удобнее: регулируемые ограничители обеспечивают лучший результат на всей поверхности стекла вплоть до краевых участков без образования полос и разводов. Три светодиода над выключателем отображают текущее состояние аккумулятора.