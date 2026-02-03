Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus Multi Edition
Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus Multi Edition с инновационной новой стяжкой, выполненной по технологии Liquid Silicon и тремя дополнительными стяжками разных цветов гарантирует индивидуальный подход для мгновенной очистки окон без разводов.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus Multi Edition впечатляет пользователей своей инновационной технологией стяжек и длительным временем работы от одного заряда аккумулятора. Удлиненная стяжка позволяет удалять излишки жидкости со всех поверхностей без перерывов. Специальная серия очищает не только эффективно, но и стильно: она включает в себя три дополнительных стяжки разных цветов, которые можно прикрепить, придавая оконному пылесосу индивидуальный вид. Кроме того, оконный пылесос с питанием от аккумулятора обеспечивает сверхдлительное время работы от аккумулятора - 100 минут, а это означает, что вы можете продолжать работать еще дольше. Вы также можете точно спланировать уборку благодаря дисплею, на котором отображается оставшееся время работы в минутах. Как обычно, продуманное сочетание пульверизатора и салфетки из микроволокна вместе с функцией всасывания гарантируют чрезвычайно эффективную очистку и сверкающую чистоту окон - без разводов и капель. Кроме того, эргономичный аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher WV 6 Plus Multi Edition обеспечивает особо гигиеничную очистку окон, поскольку отсутствует прямой контакт с грязной водой.
Особенности и преимущества
Усовершенствованная технология стяжек
- Инновационная длинная стяжка значительно облегчает уборку, особенно при мойке окон, нижний край которых находится на уровне пола.
Очень долгое время работы от одного заряда аккумулятора
- Энергии аккумулятора хватает на 100 минут работы, что позволяет производить уборку без перерывов на его зарядку.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
- Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Привлекательный дизайн
- Визуальное отличие: черный дизайн устройства и стяжки разных цветов.
Низкий уровень шума
- Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Отображение остаточного времени работы на дисплее с точностью до минуты
- Индикатор заряда аккумулятора с точностью до минуты отображает остаточное время работы, что облегчает планирование уборки.
Съемная стяжка
- После уборки стяжку можно легко снять со всасывающей насадки для очистки.
В три раза быстрее
- Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Широкий спектр решаемых задач
- Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Объем бака для грязной воды (мл)
|150
|Время работы аккумулятора (мин)
|100
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|170
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 300
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,76
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,76
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,444
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
- Скребок, широкий: 3 x
Оснащение
- Всасывающее сопло
- Сменная всасывающая насадка
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель