Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus Multi Edition впечатляет пользователей своей инновационной технологией стяжек и длительным временем работы от одного заряда аккумулятора. Удлиненная стяжка позволяет удалять излишки жидкости со всех поверхностей без перерывов. Специальная серия очищает не только эффективно, но и стильно: она включает в себя три дополнительных стяжки разных цветов, которые можно прикрепить, придавая оконному пылесосу индивидуальный вид. Кроме того, оконный пылесос с питанием от аккумулятора обеспечивает сверхдлительное время работы от аккумулятора - 100 минут, а это означает, что вы можете продолжать работать еще дольше. Вы также можете точно спланировать уборку благодаря дисплею, на котором отображается оставшееся время работы в минутах. Как обычно, продуманное сочетание пульверизатора и салфетки из микроволокна вместе с функцией всасывания гарантируют чрезвычайно эффективную очистку и сверкающую чистоту окон - без разводов и капель. Кроме того, эргономичный аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher WV 6 Plus Multi Edition обеспечивает особо гигиеничную очистку окон, поскольку отсутствует прямой контакт с грязной водой.