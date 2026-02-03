Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus Multi Edition

Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus Multi Edition с инновационной новой стяжкой, выполненной по технологии Liquid Silicon и тремя дополнительными стяжками разных цветов гарантирует индивидуальный подход для мгновенной очистки окон без разводов.

Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus Multi Edition впечатляет пользователей своей инновационной технологией стяжек и длительным временем работы от одного заряда аккумулятора. Удлиненная стяжка позволяет удалять излишки жидкости со всех поверхностей без перерывов. Специальная серия очищает не только эффективно, но и стильно: она включает в себя три дополнительных стяжки разных цветов, которые можно прикрепить, придавая оконному пылесосу индивидуальный вид. Кроме того, оконный пылесос с питанием от аккумулятора обеспечивает сверхдлительное время работы от аккумулятора - 100 минут, а это означает, что вы можете продолжать работать еще дольше. Вы также можете точно спланировать уборку благодаря дисплею, на котором отображается оставшееся время работы в минутах. Как обычно, продуманное сочетание пульверизатора и салфетки из микроволокна вместе с функцией всасывания гарантируют чрезвычайно эффективную очистку и сверкающую чистоту окон - без разводов и капель. Кроме того, эргономичный аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher WV 6 Plus Multi Edition обеспечивает особо гигиеничную очистку окон, поскольку отсутствует прямой контакт с грязной водой.

Особенности и преимущества
Усовершенствованная технология стяжек
  • Инновационная длинная стяжка значительно облегчает уборку, особенно при мойке окон, нижний край которых находится на уровне пола.
Очень долгое время работы от одного заряда аккумулятора
  • Энергии аккумулятора хватает на 100 минут работы, что позволяет производить уборку без перерывов на его зарядку.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
  • Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Привлекательный дизайн
  • Визуальное отличие: черный дизайн устройства и стяжки разных цветов.
Низкий уровень шума
  • Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Отображение остаточного времени работы на дисплее с точностью до минуты
  • Индикатор заряда аккумулятора с точностью до минуты отображает остаточное время работы, что облегчает планирование уборки.
Съемная стяжка
  • После уборки стяжку можно легко снять со всасывающей насадки для очистки.
В три раза быстрее
  • Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Широкий спектр решаемых задач
  • Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Объем бака для грязной воды (мл) 150
Время работы аккумулятора (мин) 100
Время зарядки аккумулятора (мин) 170
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 300
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса с аккумулятором (кг) 0,76
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,76
Вес (с упаковкой) (кг) 1,444
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 126 x 280 x 310

Scope of supply

  • Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
  • Скребок, широкий: 3 x

Оснащение

  • Всасывающее сопло
  • Сменная всасывающая насадка
Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus Multi Edition
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова