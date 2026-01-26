Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Новая линейка WV 7 Signature Line: с первого взгляда можно узнать как лучшее устройство в своей категории продуктов Kärcher и наш новый эталон среди оконных пылесосов. Его элегантный дизайн, сведенный к самому необходимому, делает уборку еще более удобной и легкой. Благодаря таким уникальным функциям, как поддержка приложений при первом запуске, советы по очистке и многое другое, а также улучшенным всасывающим губкам, вернуть окнам и всем гладким поверхностям их WOW-эффект еще проще.