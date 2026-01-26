Аккумуляторный оконный пылесос WV 7 Signature Line
Беспроводной оконный пылесос WV 7 Signature Line с инновационными всасывающими губками для гибкого использования. В комплект входит распылитель, две протирочные салфетки, моющее средство и эксклюзивный ящик для хранения.
Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Новая линейка WV 7 Signature Line: с первого взгляда можно узнать как лучшее устройство в своей категории продуктов Kärcher и наш новый эталон среди оконных пылесосов. Его элегантный дизайн, сведенный к самому необходимому, делает уборку еще более удобной и легкой. Благодаря таким уникальным функциям, как поддержка приложений при первом запуске, советы по очистке и многое другое, а также улучшенным всасывающим губкам, вернуть окнам и всем гладким поверхностям их WOW-эффект еще проще.
Особенности и преимущества
Преимущества Signature Line
- Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Усовершенствованная технология стяжек
- Инновационная длинная стяжка значительно облегчает уборку, особенно при мойке окон, нижний край которых находится на уровне пола.
Отображение остаточного времени работы на дисплее с точностью до минуты
- Энергии аккумулятора хватает на 100 минут работы, что позволяет производить уборку без перерывов на его зарядку.
Эргономичная конструкция
Съемная стяжка
- После уборки стяжку можно легко снять со всасывающей насадки для очистки.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
- Гигиеничное снятие и опустошение бачка для грязной воды без контакта с грязью.
В три раза быстрее
- Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Широкий спектр решаемых задач
- Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм)
|170
|Объем бака для грязной воды (мл)
|150
|Время работы аккумулятора (мин)
|100
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|170
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 300
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,76
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
- Узкое всасывающее сопло
- Микроволоконная обтяжка для наружных работ: 1 x
- Скребок
Оснащение
- Всасывающее сопло
Видео
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель