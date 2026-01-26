Аккумуляторный оконный пылесос WV 7 Signature Line

Беспроводной оконный пылесос WV 7 Signature Line с инновационными всасывающими губками для гибкого использования. В комплект входит распылитель, две протирочные салфетки, моющее средство и эксклюзивный ящик для хранения.

Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Новая линейка WV 7 Signature Line: с первого взгляда можно узнать как лучшее устройство в своей категории продуктов Kärcher и наш новый эталон среди оконных пылесосов. Его элегантный дизайн, сведенный к самому необходимому, делает уборку еще более удобной и легкой. Благодаря таким уникальным функциям, как поддержка приложений при первом запуске, советы по очистке и многое другое, а также улучшенным всасывающим губкам, вернуть окнам и всем гладким поверхностям их WOW-эффект еще проще.

Особенности и преимущества
Преимущества Signature Line
  • Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Усовершенствованная технология стяжек
  • Инновационная длинная стяжка значительно облегчает уборку, особенно при мойке окон, нижний край которых находится на уровне пола.
Отображение остаточного времени работы на дисплее с точностью до минуты
  • Энергии аккумулятора хватает на 100 минут работы, что позволяет производить уборку без перерывов на его зарядку.
Эргономичная конструкция
Съемная стяжка
  • После уборки стяжку можно легко снять со всасывающей насадки для очистки.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
  • Гигиеничное снятие и опустошение бачка для грязной воды без контакта с грязью.
В три раза быстрее
  • Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Широкий спектр решаемых задач
  • Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм) 170
Объем бака для грязной воды (мл) 150
Время работы аккумулятора (мин) 100
Время зарядки аккумулятора (мин) 170
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 300
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,76
Вес (с упаковкой) (кг) 2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 126 x 280 x 310

Scope of supply

  • Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
  • Узкое всасывающее сопло
  • Микроволоконная обтяжка для наружных работ: 1 x
  • Скребок

Оснащение

  • Всасывающее сопло
Аккумуляторный оконный пылесос WV 7 Signature Line
Аккумуляторный оконный пылесос WV 7 Signature Line

Видео

Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова