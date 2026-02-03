Паровая швабра SC 2 Upright

При тщательной очистке твердых напольных покрытий при помощи паровой швабры SC 2 Upright уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾.

Пар против грязи: предлагаемая Kärcher паровая швабра SC 2 Upright позволяет очищать любые твердые напольные покрытия, защищенные от воздействия влаги, в т. ч. деревянные. В ней предусмотрено легкое переключение двух предустановленных режимов с разной интенсивностью подачи пара. При тщательной очистке с ее помощью твердых напольных покрытий уничтожаются до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Паровая швабра очень быстро разогревается и позволяет производить уборку без перерывов благодаря съемному бачку для долива воды, оснащенному картриджем для защиты от накипи. Состояние аппарата отображается цветным светодиодным индикатором на рукоятке. Для тщательной и гигиеничной уборки предусмотрено использование салфеток, легко закрепляемых на насадке для пола EasyFix липучкой и заменяемых без контакта с грязью.

Особенности и преимущества
Управление подачи пара - 2 режима мощности для очистки различных поверхностей
Выбор оптимального режима при помощи пиктограмм напольных покрытий (деревянных или плиточных).
Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головки
Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Работа без перерывов и защита от накипи
Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора. Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы.
Быстрый нагрев
  • Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром и салфеткой для очистки пола с системой фиксации застежка-липучка
  • Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
  • Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 50
Мощность нагревателя (Вт) 1600
Длина кабеля (м) 5
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (л) 0,4
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,54
Вес (с упаковкой) (кг) 4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 314 x 168 x 1185

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Насадка для пола: EasyFix

Оснащение

  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Паровая швабра SC 2 Upright

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
Принадлежности
