Паровая швабра SC 2 Upright
При тщательной очистке твердых напольных покрытий при помощи паровой швабры SC 2 Upright уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾.
Пар против грязи: предлагаемая Kärcher паровая швабра SC 2 Upright позволяет очищать любые твердые напольные покрытия, защищенные от воздействия влаги, в т. ч. деревянные. В ней предусмотрено легкое переключение двух предустановленных режимов с разной интенсивностью подачи пара. При тщательной очистке с ее помощью твердых напольных покрытий уничтожаются до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Паровая швабра очень быстро разогревается и позволяет производить уборку без перерывов благодаря съемному бачку для долива воды, оснащенному картриджем для защиты от накипи. Состояние аппарата отображается цветным светодиодным индикатором на рукоятке. Для тщательной и гигиеничной уборки предусмотрено использование салфеток, легко закрепляемых на насадке для пола EasyFix липучкой и заменяемых без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Управление подачи пара - 2 режима мощности для очистки различных поверхностейВыбор оптимального режима при помощи пиктограмм напольных покрытий (деревянных или плиточных).
Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головкиШарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Работа без перерывов и защита от накипиУмный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора. Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы.
Быстрый нагрев
- Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром и салфеткой для очистки пола с системой фиксации застежка-липучка
- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 50
|Мощность нагревателя (Вт)
|1600
|Длина кабеля (м)
|5
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|0,4
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,54
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix
Оснащение
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия