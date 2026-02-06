Аккумуляторный ручной пылесос CVH Anniversary Edition

С высокой силой всасывания и в любой момент готовый к работе благодаря аккумулятору и функции зарядки через USB-C: с универсальным ручным пылесосом CVH Anniversary Edition грязь больше не проблема — как дома, так и в путешествии на автомобиле.

Надежный помощник для повседневных задач: аккумуляторный ручной пылесос CVH Anniversary Edition эффективно и бесследно удаляет все виды загрязнений, например волосы, крошки и пыль, с любых поверхностей и в любых, даже узких местах. 2-ступенчатая моющаяся система фильтрации состоит из мелкой стальной сетки для крупного мусора и волос и HEPA-фильтра (EN 1822:1998), обеспечивающего особенно чистый воздух на выходе. Дополнительные преимущества: высокая мощность всасывания и более длительный срок службы благодаря малошумному двигателю BLDC, компактной и легкой конструкции, 2 уровням всасывания и продолжительности автономной работы до 20 минут. Благодаря удобной функции зарядки через USB-C пылесос просто незаменим для использования в автомобилях и кемпингах/домах-прицепах.

Особенности и преимущества
Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателю
Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателю
Высокая сила всасывания для выполнения любых небольших уборочных работ благодаря применению бесщеточного электродвигателя постоянного тока.
Выбор между 2 режимами мощности
Выбор между 2 режимами мощности
Режимы малой мощности для продолжительной уборки (макс. 20 мин) и максимальной мощности для увеличения силы всасывания.
Удобная зарядка
Удобная зарядка
Разъем USB-C для зарядки на устройстве обеспечивает гибкую зарядку даже во время движения, например, в машине или на внешнем аккумуляторе.
Компактность и малый вес
  • Легкое выполнение небольших объемов повседневных уборочных работ.
Готовность к немедленному применению
  • Возможность повсеместного применения благодаря компактной конструкции и удобству работы с аксессуарами.
Двухступенчатая система фильтрации
  • Оптимальная комбинация мелкоячеистой стальной сетки для задержания крупного мусора и волос с HEPA-фильтром (по стандарту EN 1822:1998).
Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли
  • Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Практичные аксессуары
  • Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Контейнер (л) 0,15
Уровень шума (дБ(А)) 78
Потребляемая мощность (Вт) макс. 100
Время работы - мин. уровеннь (мин) 20
Время работы - макс. уровень (мин) 9
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 7,2
Напряжение (В) 7,2
Емкость аккумулятора (Ач) 2,5
Время заряда стандартным зарядным устройством. (ч) 4
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,328
Вес (с упаковкой) (кг) 1,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 76 x 76

Scope of supply

  • Зарядное устройство: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Щелевая насадка "2 в 1"
  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
  • Сумка для хранения

Оснащение

  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения
  • Мягкая мебель, стулья, матрасы, корзины и лежанки для животных в домах и квартирах
  • Идеальное решение для чистки поверхностей (книжных полок, столов, диванов и т. д.).
  • Обивка
