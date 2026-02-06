Надежный помощник для повседневных задач: аккумуляторный ручной пылесос CVH Anniversary Edition эффективно и бесследно удаляет все виды загрязнений, например волосы, крошки и пыль, с любых поверхностей и в любых, даже узких местах. 2-ступенчатая моющаяся система фильтрации состоит из мелкой стальной сетки для крупного мусора и волос и HEPA-фильтра (EN 1822:1998), обеспечивающего особенно чистый воздух на выходе. Дополнительные преимущества: высокая мощность всасывания и более длительный срок службы благодаря малошумному двигателю BLDC, компактной и легкой конструкции, 2 уровням всасывания и продолжительности автономной работы до 20 минут. Благодаря удобной функции зарядки через USB-C пылесос просто незаменим для использования в автомобилях и кемпингах/домах-прицепах.