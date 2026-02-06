Аккумуляторный ручной пылесос CVH Anniversary Edition
С высокой силой всасывания и в любой момент готовый к работе благодаря аккумулятору и функции зарядки через USB-C: с универсальным ручным пылесосом CVH Anniversary Edition грязь больше не проблема — как дома, так и в путешествии на автомобиле.
Надежный помощник для повседневных задач: аккумуляторный ручной пылесос CVH Anniversary Edition эффективно и бесследно удаляет все виды загрязнений, например волосы, крошки и пыль, с любых поверхностей и в любых, даже узких местах. 2-ступенчатая моющаяся система фильтрации состоит из мелкой стальной сетки для крупного мусора и волос и HEPA-фильтра (EN 1822:1998), обеспечивающего особенно чистый воздух на выходе. Дополнительные преимущества: высокая мощность всасывания и более длительный срок службы благодаря малошумному двигателю BLDC, компактной и легкой конструкции, 2 уровням всасывания и продолжительности автономной работы до 20 минут. Благодаря удобной функции зарядки через USB-C пылесос просто незаменим для использования в автомобилях и кемпингах/домах-прицепах.
Особенности и преимущества
Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателюВысокая сила всасывания для выполнения любых небольших уборочных работ благодаря применению бесщеточного электродвигателя постоянного тока.
Выбор между 2 режимами мощностиРежимы малой мощности для продолжительной уборки (макс. 20 мин) и максимальной мощности для увеличения силы всасывания.
Удобная зарядкаРазъем USB-C для зарядки на устройстве обеспечивает гибкую зарядку даже во время движения, например, в машине или на внешнем аккумуляторе.
Компактность и малый вес
- Легкое выполнение небольших объемов повседневных уборочных работ.
Готовность к немедленному применению
- Возможность повсеместного применения благодаря компактной конструкции и удобству работы с аксессуарами.
Двухступенчатая система фильтрации
- Оптимальная комбинация мелкоячеистой стальной сетки для задержания крупного мусора и волос с HEPA-фильтром (по стандарту EN 1822:1998).
Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли
- Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Практичные аксессуары
- Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Контейнер (л)
|0,15
|Уровень шума (дБ(А))
|78
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 100
|Время работы - мин. уровеннь (мин)
|20
|Время работы - макс. уровень (мин)
|9
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|7,2
|Напряжение (В)
|7,2
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,5
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (ч)
|4
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,328
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 76 x 76
Scope of supply
- Зарядное устройство: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
- Щелевая насадка "2 в 1"
- Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
- Сумка для хранения
Оснащение
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения
- Мягкая мебель, стулья, матрасы, корзины и лежанки для животных в домах и квартирах
- Идеальное решение для чистки поверхностей (книжных полок, столов, диванов и т. д.).
- Обивка