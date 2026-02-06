Пылесос VC 3
Мультициклонный пылесос VC 3 - это высокоэффективный безмешковый аппарат с легко моющимся прозрачным контейнером для мусора. Обеспечивает стабильное всасывание и идеальную чистоту в доме.
Мультициклонный пылесос VC 3 (ERP) сочетает в себе экономичность и эффективность благодаря прозрачному контейнеру для мусора, что устраняет потребность в замене фильтровальных мешков. Такой дизайн не только позволяет наблюдать за процессом очистки, но и обеспечивает мощное всасывание без потери эффективности, идеально подходя для чистки полов, ковров, щелей, углов и других труднодоступных мест. Элегантный белый дизайн и компактные размеры гармонично вписываются в интерьер современного дома. Кроме этого, пылесос без мешков оснащен фильтром HEPA 13, что обеспечивает чистоту воздуха в помещении, отличается легкостью управления и низким уровнем шума, делая процесс уборки максимально удобным и эффективным.
Особенности и преимущества
Мультициклонная технологияНет потери мощности всасывания. Не используя фильтр-мешки, Вы экономите свой бюджет. Контейнер для мусора легко промыть обычной водой.
Фильтр HEPA 13Удаление 99,95% частиц пыли Заботится о Вашем здоровье. Улучшает домашнюю обстановку.
Низкий уровень шумаНе нарушает повседневную жизнь. Удобный в использовании.
Высокоэффективный двигатель (версия ERP)
- Использует меньше энергии.
- Защита окружающей среды.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Рабочий радиус (м)
|7,5
|Емкость контейнера для мусора (л)
|0,9
|Уровень шума (дБ(А))
|76
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.5 м
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Удобное парковочное положение
- Автоматическое сматывание кабеля
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковровое покрытие
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)