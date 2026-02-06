Aspirator VC 3 *KAP

Fără sac, fără pierdere a puterii de aspirație: aspiratorul multi-ciclonic VC 3 (ERP) alb cu recipient transparent și lavabil pentru deșeuri, pentru curățare fără saci de filtrare.

Datorită recipientului transparent pentru deșeuri, VC 3 (ERP) nu numai că vă economisește mulți bani pe care altfel ar trebui să-i cheltuiți pe saci de filtrare de schimb, dar vă permite și să vedeți efectul puternic de curățare al aspiratorului. Aspiratorul multi-ciclonic de înaltă eficiență curăță fără efort podelele și covoarele fără a pierde puterea de aspirație și este, de asemenea, potrivit pentru spații înguste, colțuri, margini și alte locuri greu accesibile. Cu designul său alb și dimensiunea sa practică, aspiratorul se potrivește perfect în locuința familială asiatică modernă. Dispozitivul prietenos cu familia dispune, de asemenea, de un filtru HEPA 13 pentru aer curat și oferă ușurință în utilizare și generare redusă de zgomot.

Caracteristici si beneficii
Aspirator VC 3 *KAP: tehnologie multi-cyclon
tehnologie multi-cyclon
Nicio pierdere a puterii de aspirare. Economisește bani deoarece nu se folosesc pungi filtrante. Recipientul de deșeuri poate fi curățat simplu cu apă.
Aspirator VC 3 *KAP: Filtru HEPA 13
Filtru HEPA 13
Aspira 99,95% din praf și particule. Protejează sănătatea. Îmbunătățește mediul de acasă.
Aspirator VC 3 *KAP: Generare redusă de zgomot
Generare redusă de zgomot
Nu perturbă viața de zi cu zi. Convenabil de utilizat.
Motor foarte eficient
  • Folosește mai puțină energie.
  • Protejează mediul înconjurător.

Specificații tehnice

Date tehnice

Puterea motorului (W) 700
Rază de operare (m) 7,5
Capacitate container murdarie (l) 0,9
Nivelul de putere acustică. (dB(A)) 76
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Greutate fără accesorii (kg) 4,4
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
  • Tub de aspirație telescopic, material: Metal
  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
  • Duză pentru podea
  • Duza pentru spații înguste
  • Pensulă mobilă

Echipament

  • Maner cu soft-grip.
  • Poziție practică de staționare
  • Rebobinarea automată a cablului

Video

Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Covor
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
Accesorii
