Пылесос VC 3 Plus

С мультициклонной технологией и насадкой для паркета: пылесос VC 3 Plus без мешка. Прозрачный контейнер для отходов избавляет от необходимости менять и покупать сменные фильтрующие мешки.

Компактный пылесос VC 3 Plus с мультициклонной технологией, разработанный для широкого использования в квартирах и небольших домах, обеспечивает максимальный комфорт и эффективность. Благодаря безмешковой конструкции, больше не нужно менять фильтровальные мешки и покупать дорогие сменные фильтры - вся грязь собирается в прозрачный контейнер. Дополнительно оснащенный насадкой для паркета, этот пылесос эффективно очищает как твердый пол, так и ковры, а также тщательно убирает узкие щели и деликатные поверхности с помощью щелевой насадки и щетки для мебели. Отличные новости для аллергиков: VC 3 Plus оснащен гигиеническим фильтром HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца и другие аллергены. Во время уборки пылесос можно быстро и легко поставить в удобное парковочное положение, если возникнет необходимость сделать перерыв.

Особенности и преимущества
Пылесос VC 3 Plus: Мультициклонная технология
Мультициклонная технология
Нет необходимости в покупке дополнительных фильтр-мешков Простая очистка контейнера под проточной водой
Пылесос VC 3 Plus: Фильтр HEPA 13
Фильтр HEPA 13
Фильтруется даже самая мелкая пыль, такая как пыльца и другие аллергены. Чистый воздух для здоровой жизни в доме.
Пылесос VC 3 Plus: Съемная насадка для пола
Съемная насадка для пола
Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Возможность «парковки»
  • Быстрая и безопасная парковка устройства во время рабочих перерывов.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 700
Емкость контейнера для мусора (л) 0,9
Уровень шума (дБ(А)) 76
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,4
Вес (с упаковкой) (кг) 7,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
  • Щелевая насадка
  • Насадка-щетка для мебели
  • Насадка для паркета

Оснащение

  • Переключаемая насадка для сухой уборки
  • Удобное парковочное положение
  • Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Деликатные поверхности
Принадлежности
