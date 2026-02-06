Пылесос VC 3 Plus
С мультициклонной технологией и насадкой для паркета: пылесос VC 3 Plus без мешка. Прозрачный контейнер для отходов избавляет от необходимости менять и покупать сменные фильтрующие мешки.
Компактный пылесос VC 3 Plus с мультициклонной технологией, разработанный для широкого использования в квартирах и небольших домах, обеспечивает максимальный комфорт и эффективность. Благодаря безмешковой конструкции, больше не нужно менять фильтровальные мешки и покупать дорогие сменные фильтры - вся грязь собирается в прозрачный контейнер. Дополнительно оснащенный насадкой для паркета, этот пылесос эффективно очищает как твердый пол, так и ковры, а также тщательно убирает узкие щели и деликатные поверхности с помощью щелевой насадки и щетки для мебели. Отличные новости для аллергиков: VC 3 Plus оснащен гигиеническим фильтром HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца и другие аллергены. Во время уборки пылесос можно быстро и легко поставить в удобное парковочное положение, если возникнет необходимость сделать перерыв.
Особенности и преимущества
Мультициклонная технологияНет необходимости в покупке дополнительных фильтр-мешков Простая очистка контейнера под проточной водой
Фильтр HEPA 13Фильтруется даже самая мелкая пыль, такая как пыльца и другие аллергены. Чистый воздух для здоровой жизни в доме.
Съемная насадка для полаВозможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Возможность «парковки»
- Быстрая и безопасная парковка устройства во время рабочих перерывов.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Емкость контейнера для мусора (л)
|0,9
|Уровень шума (дБ(А))
|76
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
- Насадка для паркета
Оснащение
- Переключаемая насадка для сухой уборки
- Удобное парковочное положение
- Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Деликатные поверхности