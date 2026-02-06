Ручной моющий пылесос FCV 2 Natural N
3-в-1 XtralClean – пылесос, швабра, сухая уборка: компактный пылесос FCV 2 в 1 с аккумулятором до 25 минут, двумя режимами уборки и натуральным моющим средством – идеально подходит для твердых полов и ковров.
FCV 2 Natural N: чистота без усилий – и экологично тоже, благодаря RM 538N натуральному средству для полов! 3-в-1 пылесос-швабра с инновационными функциями пылесоса XtralClean, швабры и сухой уборки, позволяющий легко справляться с уборкой твердых полов, ковров и даже убирать пролитую жидкость, экономя до 50 процентов времени*. Два режима уборки – стандартный режим с распределением воды и сухой режим – и устранение любой грязи, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Инновационная технология HygienicSpin с до 500 оборотов в минуту не только обеспечивает идеальные результаты уборки, но и уничтожает до 99 процентов бактерий** для гигиенической чистоты. Кроме того, долговечный аккумулятор с временем работы до 25 минут для уборки площади до 110 квадратных метров без остановки и интегрированная функция самоочистки обеспечивают максимальное удобство – для легкой уборки, не пачкая рук.
Особенности и преимущества
Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушкаУборка с экономией до 50 % времени* и гарантия идеальной чистоты за счет интегрированной функции всасывания, позволяющей обойтись без предварительной уборки пылесосом. Два режима уборки для любого типа загрязнений – даже самая стойкая грязь и самые большие разливы не проблема. Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и очистка вплотную к стенам. Возможность очистки ковров и ковровых дорожек в режиме сухой уборки.
Эффективная технология Hygienic!SpinДоказанное удаление 99 %** бактерий для обеспечения в доме гигиенической чистоты. Высокая частота вращения роликовой щетки (до 500 об/мин) для эффективной влажной уборки. Продуманная система с 2 баками для постоянной подачи чистой воды и отдельного сбора грязной воды.
Эффективная двухступенчатая система фильтрации Duo!PureМногоступенчатая система фильтрации надежно защищает двигатель от влаги. Превосходная фильтрация благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру, надежно улавливающему даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы. В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.
Эффективный литий-ионный аккумулятор Comfort!Cell
- Впечатляющее качество уборки благодаря высокой частоте вращения щетки и оптимальным результатам всасывания и влажной уборки.
- Максимальная свобода передвижения до 25 минут работы от аккумулятора – идеально для больших домов
- Ускоренная и экологичная замена аккумулятора при его выходе из строя: экономия средств и охрана окружающей среды.
Удобство уборки благодаря светодиодному индикатору
- Важная информация, например о режиме уборки или остаточном времени работы, всегда в поле зрения.
- Интеллектуальная система контроля уровня воды с автоматическим отключением при переполнении бачка для грязной воды.
- Легкость опорожнения и наполнения бачка и его очистка без контакта с грязью.
Гигиеничная функция самоочистки System!Clean
- Эффективная функция самоочистки с частотой вращения щетки до 550 об/мин — для быстрой и удобной очистки аппарата без контакта с грязью.
- Возможность практичного хранения аппарата с принадлежностями и одновременного заряда его аккумулятора.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²)
|110
|Объем бака для чистой воды (мл)
|800
|Объем бака для грязной воды (мл)
|425
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|160
|Привод
|Щеточный мотор
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|240
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|2
|Напряжение аккумулятора (В)
|21,6
|Время работы аккумулятора (мин)
|макс. 25
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|160
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1138 x 268 x 280
*
* Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с пола всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
** По результатам испытаний, проведенных независимой испытательной лабораторией.
Scope of supply
- Универсальная роликовая щетка: 1 шт.
- Моющее средство: Уборка пола Universal RM 536, 500 мл
- Зарядная, парковочная и чистящая станция
- Щетки
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт.
- Губчатый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Двойная система фильтрации
- Режим самоочистки
- Стандартный режим
- Сухой режим
- Указатель уровня заполнения бака для грязной воды
- Колеса для транспортировки
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор
- Жидкости
- Шерсть животных