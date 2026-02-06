FCV 2 Natural N: чистота без усилий – и экологично тоже, благодаря RM 538N натуральному средству для полов! 3-в-1 пылесос-швабра с инновационными функциями пылесоса XtralClean, швабры и сухой уборки, позволяющий легко справляться с уборкой твердых полов, ковров и даже убирать пролитую жидкость, экономя до 50 процентов времени*. Два режима уборки – стандартный режим с распределением воды и сухой режим – и устранение любой грязи, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Инновационная технология HygienicSpin с до 500 оборотов в минуту не только обеспечивает идеальные результаты уборки, но и уничтожает до 99 процентов бактерий** для гигиенической чистоты. Кроме того, долговечный аккумулятор с временем работы до 25 минут для уборки площади до 110 квадратных метров без остановки и интегрированная функция самоочистки обеспечивают максимальное удобство – для легкой уборки, не пачкая рук.