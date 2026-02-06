Ручной моющий пылесос FCV 2 Natural N

3-в-1 XtralClean – пылесос, швабра, сухая уборка: компактный пылесос FCV 2 в 1 с аккумулятором до 25 минут, двумя режимами уборки и натуральным моющим средством – идеально подходит для твердых полов и ковров.

FCV 2 Natural N: чистота без усилий – и экологично тоже, благодаря RM 538N натуральному средству для полов! 3-в-1 пылесос-швабра с инновационными функциями пылесоса XtralClean, швабры и сухой уборки, позволяющий легко справляться с уборкой твердых полов, ковров и даже убирать пролитую жидкость, экономя до 50 процентов времени*. Два режима уборки – стандартный режим с распределением воды и сухой режим – и устранение любой грязи, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Инновационная технология HygienicSpin с до 500 оборотов в минуту не только обеспечивает идеальные результаты уборки, но и уничтожает до 99 процентов бактерий** для гигиенической чистоты. Кроме того, долговечный аккумулятор с временем работы до 25 минут для уборки площади до 110 квадратных метров без остановки и интегрированная функция самоочистки обеспечивают максимальное удобство – для легкой уборки, не пачкая рук.

Особенности и преимущества
Уборка с экономией до 50 % времени* и гарантия идеальной чистоты за счет интегрированной функции всасывания, позволяющей обойтись без предварительной уборки пылесосом. Два режима уборки для любого типа загрязнений – даже самая стойкая грязь и самые большие разливы не проблема. Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и очистка вплотную к стенам. Возможность очистки ковров и ковровых дорожек в режиме сухой уборки.
Доказанное удаление 99 %** бактерий для обеспечения в доме гигиенической чистоты. Высокая частота вращения роликовой щетки (до 500 об/мин) для эффективной влажной уборки. Продуманная система с 2 баками для постоянной подачи чистой воды и отдельного сбора грязной воды.
Многоступенчатая система фильтрации надежно защищает двигатель от влаги. Превосходная фильтрация благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру, надежно улавливающему даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы. В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.
Эффективный литий-ионный аккумулятор Comfort!Cell
  • Впечатляющее качество уборки благодаря высокой частоте вращения щетки и оптимальным результатам всасывания и влажной уборки.
  • Максимальная свобода передвижения до 25 минут работы от аккумулятора – идеально для больших домов
  • Ускоренная и экологичная замена аккумулятора при его выходе из строя: экономия средств и охрана окружающей среды.
Удобство уборки благодаря светодиодному индикатору
  • Важная информация, например о режиме уборки или остаточном времени работы, всегда в поле зрения.
  • Интеллектуальная система контроля уровня воды с автоматическим отключением при переполнении бачка для грязной воды.
  • Легкость опорожнения и наполнения бачка и его очистка без контакта с грязью.
Гигиеничная функция самоочистки System!Clean
  • Эффективная функция самоочистки с частотой вращения щетки до 550 об/мин — для быстрой и удобной очистки аппарата без контакта с грязью.
  • Возможность практичного хранения аппарата с принадлежностями и одновременного заряда его аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) 110
Объем бака для чистой воды (мл) 800
Объем бака для грязной воды (мл) 425
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 160
Привод Щеточный мотор
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 240
Время высыхания очищенного пола (мин) 2
Напряжение аккумулятора (В) 21,6
Время работы аккумулятора (мин) макс. 25
Время зарядки аккумулятора (мин) 160
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,6
Вес (с упаковкой) (кг) 8,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1138 x 268 x 280

* Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с пола всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
** По результатам испытаний, проведенных независимой испытательной лабораторией.

Scope of supply

  • Универсальная роликовая щетка: 1 шт.
  • Моющее средство: Уборка пола Universal RM 536, 500 мл
  • Зарядная, парковочная и чистящая станция
  • Щетки
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт.
  • Губчатый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Двойная система фильтрации
  • Режим самоочистки
  • Стандартный режим
  • Сухой режим
  • Указатель уровня заполнения бака для грязной воды
  • Колеса для транспортировки
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
  • Жидкости
  • Шерсть животных
Принадлежности
Чистящее средство
