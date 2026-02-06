Ручная подметальная машина S 4
С мусорным баком на 20 л, боковой щеткой и шириной 510 мм: подметальная машина S 4 используется на небольших и более узких поверхностях и обеспечивает идеальную очистку кромок.
Если вам нужно подмести лепестки цветов весной, песок летом, осенние листья или грязь зимой, эффективная и эргономичная подметальная машина S 4 от Kärcher обеспечит чистоту дома и сада. С помощью основной щетки, боковой щетки и общей шириной 510 мм он без труда очищает поверхности до 1800 м² в час. Машина транспортирует грязь непосредственно в мусорную корзину объемом 20 л. Длинные волосы на боковых щетках обеспечивают идеальную очистку по краям. Регулируемая по высоте нажимная ручка быть адаптирована к высоте соответствующего пользователя. При необходимости машину можно полностью сложить для экономии места. Установка боковой щетки без инструментов уникальна, поэтому машина готова к использованию в любое время.
Особенности и преимущества
Практичный замок для боковой щеткиБоковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Удобное складывание машиныСложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Регулировка высоты при помощи байонетного замкаПодметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Большой контейнер для мусора
- С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простота снятия бункера
- Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
- Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая ширина подметания
- Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
- Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Практичная ручка для переноски
- Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|510
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|1800
|Каркас/рама
|Пластик / пластик
|Бункер (л)
|20
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,8
|Масса рабочая (кг)
|9,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,34
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|760 x 600 x 940
Scope of supply
- Боковые щетки: 1 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Бесступенчатая нажимная ручка
- Положение для хранения
- Подножка для компактного помещения
- Замена боковой щетки без применения инструментов
- Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
Видео
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Дорожки вокруг дома
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Уборка в подвале