Ручная подметальная машина S 4

С мусорным баком на 20 л, боковой щеткой и шириной 510 мм: подметальная машина S 4 используется на небольших и более узких поверхностях и обеспечивает идеальную очистку кромок.

Если вам нужно подмести лепестки цветов весной, песок летом, осенние листья или грязь зимой, эффективная и эргономичная подметальная машина S 4 от Kärcher обеспечит чистоту дома и сада. С помощью основной щетки, боковой щетки и общей шириной 510 мм он без труда очищает поверхности до 1800 м² в час. Машина транспортирует грязь непосредственно в мусорную корзину объемом 20 л. Длинные волосы на боковых щетках обеспечивают идеальную очистку по краям. Регулируемая по высоте нажимная ручка быть адаптирована к высоте соответствующего пользователя. При необходимости машину можно полностью сложить для экономии места. Установка боковой щетки без инструментов уникальна, поэтому машина готова к использованию в любое время.

Особенности и преимущества
Практичный замок для боковой щетки
Боковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Удобное складывание машины
Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Регулировка высоты при помощи байонетного замка
Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Большой контейнер для мусора
  • С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простота снятия бункера
  • Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
  • Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая ширина подметания
  • Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
  • Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Практичная ручка для переноски
  • Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) 510
Макс. производительность по площади (м²/ч) 1800
Каркас/рама Пластик / пластик
Бункер (л) 20
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,8
Масса рабочая (кг) 9,8
Вес (с упаковкой) (кг) 11,34
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 760 x 600 x 940

Scope of supply

  • Боковые щетки: 1 шт.

Оснащение

  • Эргономичная ручка
  • Бесступенчатая нажимная ручка
  • Положение для хранения
  • Подножка для компактного помещения
  • Замена боковой щетки без применения инструментов
  • Устанавливаемый в вертикальном положении бункер

Видео

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Дорожки вокруг дома
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Уборка в подвале
Принадлежности
