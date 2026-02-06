Если вам нужно подмести лепестки цветов весной, песок летом, осенние листья или грязь зимой, эффективная и эргономичная подметальная машина S 4 от Kärcher обеспечит чистоту дома и сада. С помощью основной щетки, боковой щетки и общей шириной 510 мм он без труда очищает поверхности до 1800 м² в час. Машина транспортирует грязь непосредственно в мусорную корзину объемом 20 л. Длинные волосы на боковых щетках обеспечивают идеальную очистку по краям. Регулируемая по высоте нажимная ручка быть адаптирована к высоте соответствующего пользователя. При необходимости машину можно полностью сложить для экономии места. Установка боковой щетки без инструментов уникальна, поэтому машина готова к использованию в любое время.