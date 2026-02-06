Ручная подметальная машина S 6
Подметальная машина S 6 идеально подходит для дворов или тротуаров, включая их кромки с рабочей шириной 670 мм, может использоваться в течение всего периода года.
Будь то весна, лето, осень или зима - новая подметальная машина S 6 от Kärcher подходит для уборки дома и сада круглый год. Она эффективена благодаря прочной роликовой щетке, боковой щетке и рабочей ширине 670 мм. Вы можете легко подметать поверхности площадью до 2500 м² в час. Это эргономично. Нажимная ручка может быть установлена в 2 положения и может быть оптимально оптимально адаптирована к высоте соответствующего пользователя. Мусор попадает прямо в 38-литровый контейнер и может быть опустошен без контакта с ними. Еще одним преимуществом является дополнительная регулировка высоты боковой щетки в зависимости от типа мусора, что способствует оптимальным результатам подметания. S 6 может храниться эргономично. Подметальная машина готова к работе в кратчайшие сроки благодаря возможности замены боковой щетки без применения инструментов.
Особенности и преимущества
Практичный замок для боковой щеткиБоковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Удобное складывание машиныСложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Гибкая регулировка высоты боковых щетокИндивидуально регулируемый прижим для разных типов грязи.
Большой контейнер для мусора
- С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простота снятия бункера
- Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
- Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая ширина подметания
- Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
- Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
- Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Практичная ручка для переноски
- Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|670
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2500
|Каркас/рама
|Пластик / пластик
|Бункер (л)
|38
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,2
|Масса рабочая (кг)
|14,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|17,05
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|926 x 795 x 1032
Scope of supply
- Боковые щетки: 1 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
- Положение для хранения
- Подножка для компактного помещения
- Бесступенчато регулируемая боковая щетка
- Замена боковой щетки без применения инструментов
- Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
Видео
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Дорожки вокруг дома
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Уборка в подвале