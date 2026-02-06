Ручная подметальная машина S 6

Подметальная машина S 6 идеально подходит для дворов или тротуаров, включая их кромки с рабочей шириной 670 мм, может использоваться в течение всего периода года.

Будь то весна, лето, осень или зима - новая подметальная машина S 6 от Kärcher подходит для уборки дома и сада круглый год. Она эффективена благодаря прочной роликовой щетке, боковой щетке и рабочей ширине 670 мм. Вы можете легко подметать поверхности площадью до 2500 м² в час. Это эргономично. Нажимная ручка может быть установлена ​​в 2 положения и может быть оптимально оптимально адаптирована к высоте соответствующего пользователя. Мусор попадает прямо в 38-литровый контейнер и может быть опустошен без контакта с ними. Еще одним преимуществом является дополнительная регулировка высоты боковой щетки в зависимости от типа мусора, что способствует оптимальным результатам подметания. S 6 может храниться эргономично. Подметальная машина готова к работе в кратчайшие сроки благодаря возможности замены боковой щетки без применения инструментов.

Особенности и преимущества
Ручная подметальная машина S 6: Практичный замок для боковой щетки
Практичный замок для боковой щетки
Боковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Ручная подметальная машина S 6: Удобное складывание машины
Удобное складывание машины
Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Ручная подметальная машина S 6: Гибкая регулировка высоты боковых щеток
Гибкая регулировка высоты боковых щеток
Индивидуально регулируемый прижим для разных типов грязи.
Большой контейнер для мусора
  • С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простота снятия бункера
  • Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
  • Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая ширина подметания
  • Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
  • Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
  • Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Практичная ручка для переноски
  • Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) 670
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2500
Каркас/рама Пластик / пластик
Бункер (л) 38
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,2
Масса рабочая (кг) 14,2
Вес (с упаковкой) (кг) 17,05
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 926 x 795 x 1032

Scope of supply

  • Боковые щетки: 1 шт.

Оснащение

  • Эргономичная ручка
  • Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
  • Положение для хранения
  • Подножка для компактного помещения
  • Бесступенчато регулируемая боковая щетка
  • Замена боковой щетки без применения инструментов
  • Устанавливаемый в вертикальном положении бункер

Видео

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Дорожки вокруг дома
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Уборка в подвале
Принадлежности
