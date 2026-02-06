Будь то весна, лето, осень или зима - новая подметальная машина S 6 от Kärcher подходит для уборки дома и сада круглый год. Она эффективена благодаря прочной роликовой щетке, боковой щетке и рабочей ширине 670 мм. Вы можете легко подметать поверхности площадью до 2500 м² в час. Это эргономично. Нажимная ручка может быть установлена ​​в 2 положения и может быть оптимально оптимально адаптирована к высоте соответствующего пользователя. Мусор попадает прямо в 38-литровый контейнер и может быть опустошен без контакта с ними. Еще одним преимуществом является дополнительная регулировка высоты боковой щетки в зависимости от типа мусора, что способствует оптимальным результатам подметания. S 6 может храниться эргономично. Подметальная машина готова к работе в кратчайшие сроки благодаря возможности замены боковой щетки без применения инструментов.