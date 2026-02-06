Аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set
Маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set с бесщеточным двигателем и шириной среза 32см идеально подходит для небольших участков и готова к работе сразу в комплекте с аккумулятором и быстрым зарядным устройством.
Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 Battery Set с рабочей шириной 32 см прекрасно подходит для ухода за небольшими газонами (до 250 кв. м). Высота среза допускает 5-ступенчатую регулировку в пределах от 25 до 60 мм. Мощный бесщеточный электродвигатель гарантирует аккуратное, ровное скашивание. Гребенки обеспечивают оптимальный захват стеблей травы при обработке краев газона. Срезаемые стебли собираются в травосборник объемом 30 л. Регулируемая по высоте поводковая рукоятка обеспечивает перемещение газонокосилки в удобной вертикальной позе и может складываться для хранения, экономя место. Ручка для переноски позволяет удобно донести легкую аккумуляторную газонокосилку до места использования (например, по лестнице). Аккумулятор и быстрозарядное устройство входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Мощный бесщеточный двигательВысокая производительность и долгий срок службы аппарата
Оптимальное заполнение травосборникаБлагодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Индикатор наполненности травосборникаКлапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
- Нужная высота среза устанавливается одним движением руки на одну из 5 ступеней в диапазоне от 25 до 60 мм.
Косит до края газона
- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Предохранительный ключ
- Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора состояния его заряда, остающегося времени работы или заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|32
|Высота среза травы (мм)
|25 - 60
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|30
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Частота вращения (об/мин)
|3500
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Время работы от 1 заряда (мин) (м²)
|макс. 250 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 28
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|94 / 143
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,35
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1186 x 354 x 1026
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Направляющая ручка, с регулируемой высотой
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Видео
Области применения
- Газон