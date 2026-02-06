Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18 Battery Set

Мощная и маневренная – аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18 на 18 В с бесщеточным двигателем и шириной среза 34 см. Аккумуляторы и быстрое зарядное устройство входят в комплект.

Легкая 18-вольтная аккумуляторная газонокосилка, оснащенная мощным бесщеточным электродвигателем, отличается высокой маневренностью и обеспечивает быструю и аккуратную обработку газонов площадью до 350 кв. м. Ее рабочая ширина составляет 34 см, а высота среза допускает 5-ступенчатую регулировку в диапазоне от 25 до 60 мм. Интеллектуальная система управления двигателем iPower автоматически адаптирует частоту вращения ножа к характеристикам скашиваемой травы. Гребенки обеспечивают оптимальный захват стеблей травы при обработке краев газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет как равномерно распределять срезаемую траву по газону в качестве естественного удобрения (функция мульчирования), так и собирать ее в травосборник, большой объем которого (35 л) гарантирует продолжительную непрерывную работу. Поводковая рукоятка регулируется по высоте для работы в удобной позе. Ее складная конструкция обеспечивает экономию места при хранении. Встроенные ручки для переноски обеспечивают удобное перемещение по ступеням и лестницам. В комплект поставки входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18 Battery Set: Мощный бесщеточный двигатель
Мощный бесщеточный двигатель
Высокая производительность и долгий срок службы аппарата
Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18 Battery Set: iPower
iPower
Повышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 3-18 Battery Set: Система скашивания 2-в-1
Система скашивания 2-в-1
Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью вилки для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Оптимальное заполнение травосборника
  • Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Индикатор наполненности травосборника
  • Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
  • Нужная высота среза устанавливается одним движением руки на одну из 5 ступеней в диапазоне от 25 до 60 мм.
Косит до края газона
  • Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
  • Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
  • Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
  • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
  • Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочая ширина (см) 34
Высота среза травы (мм) 25 - 60
Регулировка высоты среза 5x
Емкость контейнера для сбора травы (л) 35
Привод Бесщеточный электродвигатель
Частота вращения (об/мин) 3500
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 5
Время работы от 1 заряда (мин) (м²) макс. 350 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 28 (5,0 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 94 / 143
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,526
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1186 x 355 x 1026

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Направляющая ручка, с регулируемой высотой
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника
Видео

Области применения
  • Газон
Принадлежности
