Легкая 18-вольтная аккумуляторная газонокосилка, оснащенная мощным бесщеточным электродвигателем, отличается высокой маневренностью и обеспечивает быструю и аккуратную обработку газонов площадью до 350 кв. м. Ее рабочая ширина составляет 34 см, а высота среза допускает 5-ступенчатую регулировку в диапазоне от 25 до 60 мм. Интеллектуальная система управления двигателем iPower автоматически адаптирует частоту вращения ножа к характеристикам скашиваемой травы. Гребенки обеспечивают оптимальный захват стеблей травы при обработке краев газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет как равномерно распределять срезаемую траву по газону в качестве естественного удобрения (функция мульчирования), так и собирать ее в травосборник, большой объем которого (35 л) гарантирует продолжительную непрерывную работу. Поводковая рукоятка регулируется по высоте для работы в удобной позе. Ее складная конструкция обеспечивает экономию места при хранении. Встроенные ручки для переноски обеспечивают удобное перемещение по ступеням и лестницам. В комплект поставки входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.