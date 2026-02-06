Газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery оснащена двумя 18-вольтными аккумуляторами и мощным бесщеточным 36-вольтным двигателем, что позволяет эффективно косить газоны площадью до 550 кв. м. Благодаря малому весу и маневренности устройство легко перемещается по неровной местности и вокруг препятствий. Рабочая ширина кошения составляет 41 см, а высота среза регулируется в шести положениях в диапазоне от 25 до 70 мм. Интеллектуальная система управления двигателем iPower автоматически адаптирует скорость вращения ножа в соответствии с густотой и жесткостью травы. Встроенные гребенки обеспечивают качественный захват стеблей при обработке краев газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет равномерно распределять скошенную траву по газону для естественного удобрения (функция мульчирования) или собирать ее в травосборник вместимостью 45 литров, что обеспечивает длительную работу без частого опорожнения. Поводковая рукоятка регулируется по высоте для удобства пользователя, а складная конструкция позволяет компактно хранить устройство. Для удобной транспортировки предусмотрена большая и прочная ручка для переноски. Газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery совместима с аккумуляторной платформой Kärcher Battery Power 18 В.