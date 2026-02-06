Аккумуляторная газонокосилка LMO 5-18 Dual
Благодаря ширине среза 41см и вдвое большей мощности мощный 36-вольтовый двигатель аккумуляторной газонокосилки LMO 5-18 Dual Battery работает от двух 18-вольтовых батарей.
Газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery оснащена двумя 18-вольтными аккумуляторами и мощным бесщеточным 36-вольтным двигателем, что позволяет эффективно косить газоны площадью до 550 кв. м. Благодаря малому весу и маневренности устройство легко перемещается по неровной местности и вокруг препятствий. Рабочая ширина кошения составляет 41 см, а высота среза регулируется в шести положениях в диапазоне от 25 до 70 мм. Интеллектуальная система управления двигателем iPower автоматически адаптирует скорость вращения ножа в соответствии с густотой и жесткостью травы. Встроенные гребенки обеспечивают качественный захват стеблей при обработке краев газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет равномерно распределять скошенную траву по газону для естественного удобрения (функция мульчирования) или собирать ее в травосборник вместимостью 45 литров, что обеспечивает длительную работу без частого опорожнения. Поводковая рукоятка регулируется по высоте для удобства пользователя, а складная конструкция позволяет компактно хранить устройство. Для удобной транспортировки предусмотрена большая и прочная ручка для переноски. Газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery совместима с аккумуляторной платформой Kärcher Battery Power 18 В.
Особенности и преимущества
18 В + 18 В = 36 ВМощный 36-вольтный двигатель с питанием от двух 18-вольтных аккумуляторов.
Мощный бесщеточный двигательВысокая производительность и долгий срок службы аппарата
iPowerПовышение производительности и оптимизация времени работы от одного заряда аккумулятора. Интеллектуальная система управления двигателем автоматически адаптирует частоту вращения к условиям скашивания.
Система скашивания 2-в-1
- Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения.
- Функция мульчирования: с помощью вилки для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения.
- Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Оптимальное заполнение травосборника
- Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
- Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза удобно устанавливается одним движением руки на одну из 6 ступеней от 25 до 70 мм.
Косит до края газона
- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Компактный дизайн
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
- Быстросъемные крепежи для легкой блокировки. Регулируемый угол обеспечивает вертикальное рабочее положение.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение двигателя (В)
|36
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|41
|Высота среза травы (см)
|25 - 70
|Регулировка высоты среза
|6x
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|45
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Частота вращения (об/мин)
|3500
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Время работы от 1 заряда (мин) (м²)
|макс. 275 (2,5 А·ч) / макс. 550 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 20 (2,5 А·ч) / макс. 40 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1245 x 440 x 1031
Scope of supply
- Версия: Без аккумуляторов и зарядного устройства в комплектации
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Направляющая ручка, с регулируемой высотой
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Видео
Области применения
- Газон