Газонокосилка LMO 5-18 Dual Battery Set оснащена двумя 18-вольтными аккумуляторами и мощным бесщеточным 36-вольтным электродвигателем, что позволяет эффективно обрабатывать газоны площадью до 550 кв. м. Благодаря малому весу и маневренной конструкции устройство легко перемещается по неровной местности и вокруг препятствий. Рабочая ширина кошения составляет 41 см, а высота среза регулируется в шести положениях от 25 до 70 мм. Интеллектуальная система управления двигателем iPower автоматически адаптирует частоту вращения ножа к густоте и жесткости травы. Встроенные гребенки обеспечивают аккуратный захват стеблей вдоль краев газона. Косилочная система «2 в 1» позволяет либо равномерно распределять скошенную траву по газону для естественного удобрения (функция мульчирования), либо собирать ее в травосборник вместимостью 45 литров для длительной работы без необходимости частого опорожнения. Рукоятка газонокосилки регулируется по высоте, обеспечивая комфортное пользование, а благодаря складной конструкции устройство занимает минимум места при хранении. Для удобной транспортировки предусмотрена прочная ручка для переноски. В комплект поставки входят аккумуляторы и быстрозарядное устройство.