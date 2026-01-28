Компактный аккумуляторный многофункциональный фонарь Karcher MFL 2-18 позволяет улучшить условия освещения в любом месте, где это требуется для выполнения работ или во время отдыха. Два уровня яркости с максимальным световым потоком 280 лм обеспечивают его оптимальную адаптацию к конкретным потребностям. Благодаря свободному отклонению закрепленной при помощи 2 шарниров осветительной головки луч можно направить в любую сторону. Фонарь, снабженный удобной ручкой для переноски, может также использоваться в качестве внешнего аккумулятора: в нем предусмотрено по одному разъему USB-A и USB-C, к которым можно подключать различные малогабаритные электронные устройства, например, смартфон или планшет. Во время перерывов в использовании USB-портов они не потребляют ток: через 30 секунд после отсоединения устройства производится их отключение во избежание преждевременного разряда аккумулятора.