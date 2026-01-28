Аккумуляторный мультифункциональный фонарь MFL 2-18

Многофункциональный аккумуляторный фонарь обеспечит яркое освещение в любом месте, где это необходимо. Кроме того, его можно использовать для зарядки электронных устройств, таких как смартфоны и планшеты.

Компактный аккумуляторный многофункциональный фонарь Karcher MFL 2-18 позволяет улучшить условия освещения в любом месте, где это требуется для выполнения работ или во время отдыха. Два уровня яркости с максимальным световым потоком 280 лм обеспечивают его оптимальную адаптацию к конкретным потребностям. Благодаря свободному отклонению закрепленной при помощи 2 шарниров осветительной головки луч можно направить в любую сторону. Фонарь, снабженный удобной ручкой для переноски, может также использоваться в качестве внешнего аккумулятора: в нем предусмотрено по одному разъему USB-A и USB-C, к которым можно подключать различные малогабаритные электронные устройства, например, смартфон или планшет. Во время перерывов в использовании USB-портов они не потребляют ток: через 30 секунд после отсоединения устройства производится их отключение во избежание преждевременного разряда аккумулятора.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный мультифункциональный фонарь MFL 2-18: Два уровня яркости
Два уровня яркости
Оптимальная адаптация яркости к конкретной ситуации (возможность яркого или приглушенного освещения) Максимальный световой поток 280 лм.
Аккумуляторный мультифункциональный фонарь MFL 2-18:  Отклоняемая в разные положения осветительная головка с 2 шарнирами
 Отклоняемая в разные положения осветительная головка с 2 шарнирами
Для оптимального освещения луч может быть направлен в любую сторону вне зависимости от положения самого аккумуляторного фонаря.
Аккумуляторный мультифункциональный фонарь MFL 2-18: Функция внешнего аккумулятора
Функция внешнего аккумулятора
1 разъем USB-A и 1 разъем USB-C. Возможность заряжать портативные электронные устройства (например, смартфоны или планшеты) при невозможности их подключения к электросети.
Удобная ручка для переноски
  • Компактные размеры, удобство переноски.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Уровни яркости 2
Световой поток (лм) макс. 280
Выходная мощность порта USB-A (A) 0,5
Выходная мощность USB-C (A) 2
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 540 (2,5 А·ч) / макс. 1080 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,39
Вес (с упаковкой) (кг) 0,54
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 102 x 199

Оснащение

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Разъем USB-A
  • Разъем USB-C
Аккумуляторный мультифункциональный фонарь MFL 2-18
Аккумуляторный мультифункциональный фонарь MFL 2-18

Видео

Области применения
  • Для освещения темных мест при выполнении работ в мастерской, подвале или на чердаке
  • Уборка в подвале
  • Уборка в мастерской
  • Балконы
  • Террасы
  • На ходу
  • Тенты / туристское снаряжение
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова