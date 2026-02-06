Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery
Воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery, формирующая мощный поток воздуха со скоростью до 240 км/ч, надежно сдувает, собирает и измельчает даже мокрую листву и отходы, образующиеся при выполнении садовых работ. Инструмент позволяет отдельно снимать как всасывающую, так и выдувную трубу. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Мокрые листья, свежескошенная трава и обрезки кустарников крепко пристают к почве, и удалить их можно лишь с большим трудом – особенно из углов и других труднодоступных мест. Для быстрого решения этой задачи требуется целая бригада – или одна-единственная аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса Karcher BLV 36-240 Battery. Этот мощный инструмент, создающий воздушный поток до 770 м³/ч, легко справляется даже с влажными садовыми отходами. При этом интенсивность воздушного потока плавно регулируется путем изменения частоты вращения, что позволяет выбирать режим, оптимальный для выполнения конкретной работы, и экономить заряд аккумулятора. Инструмент оснащен переключателем для выбора режимов сдувания или всасывания, которые могут также использоваться совместно. В режиме всасывания измельчаемая зеленая масса собирается в мешок больших размеров. Продолжительное выполнение работ без переутомления обеспечивается эргономичной второй рукояткой для оптимального распределения веса и съемными направляющими роликами. Кроме того, съемное исполнение всасывающей и выдувной труб позволяет снять любую трубу, не используемую для выполнения работы. Аккумулятор не входит в комплект поставки инструмента.
Особенности и преимущества
Съемные всасывающая и выдувная трубыСнятие неиспользуемых деталей уменьшает вес инструмента и нагрузку на организм пользователя.
Регулировка частоты вращенияСкорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой задачи.
Переключатель режимовПлавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также возможность их комбинирования.
Вторая рукоятка
- Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление инструментом.
Съемные направляющие ролики
- Облегчают работу и повышают ее эффективность.
45-литровый мешок для сбора листвы
- Обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Металлическая измельчающая крыльчатка
- Улучшает качество измельчения зеленой массы и продлевает срок службы аппарата.
Бесщеточный электродвигатель
- Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Съемная плоская насадка
- Насадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Кнопка Турборежим
|Головка тримера
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Рабочий уровень шума (дБ(А))
|104
|Скорость воздуха в режиме сдувания (км/ч)
|макс. 240
|Скорость воздуха в режиме всасывания (км/ч)
|макс. 130
|Объем мешка (л)
|45
|Напряжение (В)
|36
|Производительность от 1 заряда в режиме выдувания (м²)
|макс. 1100 (5,0 А·ч)
|Производительность от 1 заряда в режиме всасывания (л)
|макс. 150 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 20 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,625
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,71
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1290 x 230 x 380
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Съемная плоская насадка
- Мешок для сбора травы
- Съемные направляющие ролики
- Плечевой ремень
Видео
Области применения
- Удаление листьев вокруг дома
- Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
- Дорожки вокруг дома
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.