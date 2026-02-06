Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery

Воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery, формирующая мощный поток воздуха со скоростью до 240 км/ч, надежно сдувает, собирает и измельчает даже мокрую листву и отходы, образующиеся при выполнении садовых работ. Инструмент позволяет отдельно снимать как всасывающую, так и выдувную трубу. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Мокрые листья, свежескошенная трава и обрезки кустарников крепко пристают к почве, и удалить их можно лишь с большим трудом – особенно из углов и других труднодоступных мест. Для быстрого решения этой задачи требуется целая бригада – или одна-единственная аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса Karcher BLV 36-240 Battery. Этот мощный инструмент, создающий воздушный поток до 770 м³/ч, легко справляется даже с влажными садовыми отходами. При этом интенсивность воздушного потока плавно регулируется путем изменения частоты вращения, что позволяет выбирать режим, оптимальный для выполнения конкретной работы, и экономить заряд аккумулятора. Инструмент оснащен переключателем для выбора режимов сдувания или всасывания, которые могут также использоваться совместно. В режиме всасывания измельчаемая зеленая масса собирается в мешок больших размеров. Продолжительное выполнение работ без переутомления обеспечивается эргономичной второй рукояткой для оптимального распределения веса и съемными направляющими роликами. Кроме того, съемное исполнение всасывающей и выдувной труб позволяет снять любую трубу, не используемую для выполнения работы. Аккумулятор не входит в комплект поставки инструмента.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery: Съемные всасывающая и выдувная трубы
Съемные всасывающая и выдувная трубы
Снятие неиспользуемых деталей уменьшает вес инструмента и нагрузку на организм пользователя.
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery: Регулировка частоты вращения
Регулировка частоты вращения
Скорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой задачи.
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery: Переключатель режимов
Переключатель режимов
Плавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также возможность их комбинирования.
Вторая рукоятка
  • Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление инструментом.
Съемные направляющие ролики
  • Облегчают работу и повышают ее эффективность.
45-литровый мешок для сбора листвы
  • Обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Металлическая измельчающая крыльчатка
  • Улучшает качество измельчения зеленой массы и продлевает срок службы аппарата.
Бесщеточный электродвигатель
  • Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Съемная плоская насадка
  • Насадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Привод Бесщеточный электродвигатель
Кнопка Турборежим Головка тримера
Регулятор скорости вращения есть
Рабочий уровень шума (дБ(А)) 104
Скорость воздуха в режиме сдувания (км/ч) макс. 240
Скорость воздуха в режиме всасывания (км/ч) макс. 130
Объем мешка (л) 45
Напряжение (В) 36
Производительность от 1 заряда в режиме выдувания (м²) макс. 1100 (5,0 А·ч)
Производительность от 1 заряда в режиме всасывания (л) макс. 150 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 20 (5,0 А·ч)
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,625
Вес (с упаковкой) (кг) 6,71
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1290 x 230 x 380

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Съемная плоская насадка
  • Мешок для сбора травы
  • Съемные направляющие ролики
  • Плечевой ремень
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery

Видео

Области применения
  • Удаление листьев вокруг дома
  • Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
  • Дорожки вокруг дома
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова