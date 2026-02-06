Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery
Мощная и мобильная: аккумуляторная воздуходувка 36 В с двухступенчатой регулировкой мощности обеспечивает максимальную скорость потока воздуха 250 км/ч, а также эргономично помещается в руке. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Аккумуляторная воздуходувка 36 В с двухступенчатой регулировкой мощности развивает максимальную скорость потока воздуха 250 км/ч. Воздуходувка оснащена съемной плоской насадкой со скребком, которая позволяет легко сдувать листья, а также счищать мокрую листву или слежавшуюся грязь. Воздуходувка легко балансирует и ее удобно держать в руке во время использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Выдувная труба
- Эффективное удаление листвы и мусора вокруг дома и в гараже.
Съемная плоская насадка
- Насадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
2-ступенчатая регулировка мощности
- Максимальная мощность или максимальное время работы могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям.
Наконечник-скребок
- Влажную листву и примятую грязь можно отделить скребком.
Эргономичная конструкция
- Прекрасно сбалансированная конструкция обеспечивает удобную работу.
Байонетный замок
- Для компактного хранения выдувную трубу можно просто снять.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Поток воздуха (км/ч)
|макс. 250
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|330
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Регулятор скорости вращения
|2
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 550 (2,5 А·ч) / макс. 1100 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,253
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Выдувная труба
- Плоская насадка со скребком
Видео
Области применения
- Удаление листьев вокруг дома
- Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
- Дорожки вокруг дома
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.