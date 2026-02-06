Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery

Мощная и мобильная: аккумуляторная воздуходувка 36 В с двухступенчатой регулировкой мощности обеспечивает максимальную скорость потока воздуха 250 км/ч, а также эргономично помещается в руке. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Аккумуляторная воздуходувка 36 В с двухступенчатой регулировкой мощности развивает максимальную скорость потока воздуха 250 км/ч. Воздуходувка оснащена съемной плоской насадкой со скребком, которая позволяет легко сдувать листья, а также счищать мокрую листву или слежавшуюся грязь. Воздуходувка легко балансирует и ее удобно держать в руке во время использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Выдувная труба
  • Эффективное удаление листвы и мусора вокруг дома и в гараже.
Съемная плоская насадка
  • Насадка для локальной уборки позволяет, например, сдувать листву в кучи.
2-ступенчатая регулировка мощности
  • Максимальная мощность или максимальное время работы могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям.
Наконечник-скребок
  • Влажную листву и примятую грязь можно отделить скребком.
Эргономичная конструкция
  • Прекрасно сбалансированная конструкция обеспечивает удобную работу.
Байонетный замок
  • Для компактного хранения выдувную трубу можно просто снять.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Поток воздуха (км/ч) макс. 250
Мощность потока воздуха (м³/ч) 330
Регулятор скорости вращения есть
Регулятор скорости вращения 2
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 550 (2,5 А·ч) / макс. 1100 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 15 (2,5 А·ч) / макс. 30 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,2
Вес (с упаковкой) (кг) 3,253
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Выдувная труба
  • Плоская насадка со скребком
Видео

Области применения
  • Удаление листьев вокруг дома
  • Удаление зеленых отходов после обрезки кустов и живой изгороди
  • Дорожки вокруг дома
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Принадлежности
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

