Ножницы для травы GSH 2 Plus
Решение «2 в 1»: аккумуляторные ножницы для травы позволяют быстро и аккуратно подравнивать кромки газонов и придавать форму кустарникам.
Отличное решение для выполнения тщательных работ в саду - легкие ножницы для травы GSH 2 Plus с встроенным аккумулятором. Нож шириной 8 см предназначен для быстрого и точного обрезания газонной травы вдоль дорожек, около клумб или террасы, а нож длиной 11 см – для аккуратной формовки кустарников и живых изгородей. Замена ножей осуществляется легко и быстро - достаточно нажать на кнопку. Нож для кустарников имеет проушину для удобного подвешивания. Также доступна опция телескопической рукоятки для удобной обработки краев газонов в вертикальном положении.
Особенности и преимущества
Легкая замена ножаПереключение между ножами для травы и куста осуществляется без усилий благодаря системе быстрой замены.
Лазерное лезвие с алмазной заточкойГарантируют превосходное качество обрезки.
Эргономичная рукояткаДля удобного удержания даже при продолжительной работе.
Петля держателя
- Для хранения с экономией места.
Предохранитель
- Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Длина ножа для кустарника (см)
|11
|Расстояние между зубцами (мм)
|8
|Ширина ножа для травы (см)
|8
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|3,6
|Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м)
|макс. 400
|Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м)
|макс. 500
|Время работы от 1 заряда батареи (мин)
|макс. 50
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|155
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,597
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,73
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|392 x 81 x 132
* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы
Оснащение
- Нож для кустарника
- Нож для травы
- Крючок для хранения
- Защита лезвия
Области применения
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
- Обрезка и формование кустов и живых изгородей