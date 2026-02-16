Ножницы для травы GSH 2 Plus

Решение «2 в 1»: аккумуляторные ножницы для травы позволяют быстро и аккуратно подравнивать кромки газонов и придавать форму кустарникам.

Отличное решение для выполнения тщательных работ в саду - легкие ножницы для травы GSH 2 Plus с встроенным аккумулятором. Нож шириной 8 см предназначен для быстрого и точного обрезания газонной травы вдоль дорожек, около клумб или террасы, а нож длиной 11 см – для аккуратной формовки кустарников и живых изгородей. Замена ножей осуществляется легко и быстро - достаточно нажать на кнопку. Нож для кустарников имеет проушину для удобного подвешивания. Также доступна опция телескопической рукоятки для удобной обработки краев газонов в вертикальном положении.

Особенности и преимущества
Ножницы для травы GSH 2 Plus: Легкая замена ножа
Легкая замена ножа
Переключение между ножами для травы и куста осуществляется без усилий благодаря системе быстрой замены.
Ножницы для травы GSH 2 Plus: Лазерное лезвие с алмазной заточкой
Лазерное лезвие с алмазной заточкой
Гарантируют превосходное качество обрезки.
Ножницы для травы GSH 2 Plus: Эргономичная рукоятка
Эргономичная рукоятка
Для удобного удержания даже при продолжительной работе.
Петля держателя
  • Для хранения с экономией места.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Длина ножа для кустарника (см) 11
Расстояние между зубцами (мм) 8
Ширина ножа для травы (см) 8
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 3,6
Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м) макс. 400
Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м) макс. 500
Время работы от 1 заряда батареи (мин) макс. 50
Время зарядки аккумулятора (мин) 155
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,597
Вес (с упаковкой) (кг) 1,73
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 392 x 81 x 132

* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы

Оснащение

  • Нож для кустарника
  • Нож для травы
  • Крючок для хранения
  • Защита лезвия

Видео

Области применения
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
  • Обрезка и формование кустов и живых изгородей
Принадлежности
