Отличное решение для выполнения тщательных работ в саду - легкие ножницы для травы GSH 2 Plus с встроенным аккумулятором. Нож шириной 8 см предназначен для быстрого и точного обрезания газонной травы вдоль дорожек, около клумб или террасы, а нож длиной 11 см – для аккуратной формовки кустарников и живых изгородей. Замена ножей осуществляется легко и быстро - достаточно нажать на кнопку. Нож для кустарников имеет проушину для удобного подвешивания. Также доступна опция телескопической рукоятки для удобной обработки краев газонов в вертикальном положении.