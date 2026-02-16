Аккумуляторные ножницы для травы GSH 2 Plus
Маленький, но мощный: ножницы для травы и кустарника 2-в-1 с питанием от аккумулятора идеально подходят для стрижки и формирования кромок газонов и кустов.
Непревзойденная точность: благодаря лезвию шириной 8 см легких аккумуляторных ножниц для травы и кустарников GSH 4-4 Plus теперь у вас будут аккуратные края газона на дорожках, вокруг клумб или вдоль террасы. Точное лезвие для кустов длиной 11 см используется для стрижки садовых кустарников. Другие особенности включают быструю замену лезвий одним нажатием кнопки без инструментов, петлю держателя в лезвии кустарника для компактного хранения, а также телескопическую ручку в качестве дополнительного аксессуара (не входит в комплект поставки) для удобного использования. и неутомительная обрезка краев газона.
Особенности и преимущества
Легкая замена ножаПереключение между ножами для травы и куста осуществляется без усилий благодаря системе быстрой замены.
Лазерное лезвие с алмазной заточкойГарантируют превосходное качество обрезки.
Эргономичная рукояткаДля удобного удержания даже при продолжительной работе.
Петля держателя
- Для хранения с экономией места.
Предохранитель
- Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В доступен как отдельный аксессуар
- Максимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора.
- Долговечный, безопасный и мощный благодаря литий-ионным элементам.
- Совместим со всеми устройствами Kärcher с питанием от батареи 4 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|4 B aккумуляторная платформа
|Длина ножа для кустарника (см)
|11
|Расстояние между зубцами (мм)
|8
|Ширина ножа для травы (см)
|8
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м)
|макс. 450 (2,5 А·ч)
|Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м)
|макс. 600 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда батареи (мин)
|макс. 60 (2,5 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,588
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,221
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|392 x 81 x 132
* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Нож для кустарника
- Нож для травы
- Защита лезвия
Оснащение
- Крючок для хранения
Области применения
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
- Обрезка и формование кустов и живых изгородей
- Кусты