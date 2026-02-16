Непревзойденная точность: благодаря лезвию шириной 8 см легких аккумуляторных ножниц для травы и кустарников GSH 4-4 Plus теперь у вас будут аккуратные края газона на дорожках, вокруг клумб или вдоль террасы. Точное лезвие для кустов длиной 11 см используется для стрижки садовых кустарников. Другие особенности включают быструю замену лезвий одним нажатием кнопки без инструментов, петлю держателя в лезвии кустарника для компактного хранения, а также телескопическую ручку в качестве дополнительного аксессуара (не входит в комплект поставки) для удобного использования. и неутомительная обрезка краев газона.