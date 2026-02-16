Аккумуляторные ножницы для травы GSH 2 Plus

Маленький, но мощный: ножницы для травы и кустарника 2-в-1 с питанием от аккумулятора идеально подходят для стрижки и формирования кромок газонов и кустов.

Непревзойденная точность: благодаря лезвию шириной 8 см легких аккумуляторных ножниц для травы и кустарников GSH 4-4 Plus теперь у вас будут аккуратные края газона на дорожках, вокруг клумб или вдоль террасы. Точное лезвие для кустов длиной 11 см используется для стрижки садовых кустарников. Другие особенности включают быструю замену лезвий одним нажатием кнопки без инструментов, петлю держателя в лезвии кустарника для компактного хранения, а также телескопическую ручку в качестве дополнительного аксессуара (не входит в комплект поставки) для удобного использования. и неутомительная обрезка краев газона.

Особенности и преимущества
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 2 Plus: Легкая замена ножа
Легкая замена ножа
Переключение между ножами для травы и куста осуществляется без усилий благодаря системе быстрой замены.
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 2 Plus: Лазерное лезвие с алмазной заточкой
Лазерное лезвие с алмазной заточкой
Гарантируют превосходное качество обрезки.
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 2 Plus: Эргономичная рукоятка
Эргономичная рукоятка
Для удобного удержания даже при продолжительной работе.
Петля держателя
  • Для хранения с экономией места.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение инструмента.
Аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В доступен как отдельный аксессуар
  • Максимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора.
  • Долговечный, безопасный и мощный благодаря литий-ионным элементам.
  • Совместим со всеми устройствами Kärcher с питанием от батареи 4 В.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 4 B aккумуляторная платформа
Длина ножа для кустарника (см) 11
Расстояние между зубцами (мм) 8
Ширина ножа для травы (см) 8
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Время работы от 1 заряда аккумулятора - обрезка кустарника* (м) макс. 450 (2,5 А·ч)
Производительность от 1 заряда - подрезка травы (м) макс. 600 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда батареи (мин) макс. 60 (2,5 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,588
Вес (с упаковкой) (кг) 1,221
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 392 x 81 x 132

* Погонные метры, длина лезвия /
** Применение с лезвием для травы

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Нож для кустарника
  • Нож для травы
  • Защита лезвия

Оснащение

  • Крючок для хранения
Видео

Области применения
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
  • Обрезка и формование кустов и живых изгородей
  • Кусты
